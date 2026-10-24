ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் அருகே காட்டாற்று வெள்ளத்தில் சிக்கிய தாய், மகன்: உயிரைப் பணயம் வைத்து மீட்ட இளைஞர்கள்!

விருதுநகர்,
விருதுநகர் மாவட்டம் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் அருகே மேற்குத் தொடர்ச்சி மலைப்பகுதியில் நேற்று மாலையில் பெய்த திடீர் கனமழையால், அத்திக்கோவில் ஆற்றில் ஏற்பட்ட காட்டாற்று வெள்ளத்தில் சிக்கிய தாய் மற்றும் மகனை உள்ளூர் இளைஞர்கள் துணிச்சலாக மீட்டு சாதனை படைத்துள்ளனர்.
ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் மற்றும் வத்திராயிருப்பு சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் நேற்று (வெள்ளிக்கிழமை) மதியத்திற்கு மேல் பரவலாக மழை பெய்தது. குறிப்பாக, மேற்குத் தொடர்ச்சி மலைப் பகுதியில் கொட்டித்தீர்த்த கனமழையால், கான்சாபுரம் பகுதியில் உள்ள அத்திக்கோவில் ஆற்றில் திடீரென காட்டாற்று வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து ஓடியது.
அந்த சமயத்தில், அங்குள்ள புகழ்பெற்ற கருப்பசாமி கோவிலுக்கு சுவாமி தரிசனம் செய்வதற்காக சென்றிருந்த தாயும் அவரது மகனும், எதிர்பாராத விதமாக ஆற்றின் நடுவே வெள்ளத்தில் சிக்கிக் கொண்டனர். நீர்மட்டம் விநாடிக்கு விநாடி உயர்ந்ததால் அவர்களால் கரை திரும்ப முடியாமல் தத்தளித்தனர்.
இதைப் பார்த்த அங்கிருந்த உள்ளூர் இளைஞர்கள் சற்றும் தாமதிக்காமல் உடனடியாக செயல்பட்டனர். சீறிப்பாய்ந்து வந்த வெள்ள நீரையும் பொருட்படுத்தாமல், ஆற்றிற்குள் இறங்கி சங்கிலித் தொடர் போல கைகளைக் கோர்த்துக் கொண்டு ஆபத்தான முறையில் தத்தளித்துக் கொண்டிருந்த தாய் மற்றும் மகனை பத்திரமாக மீட்டனர். சற்றே தாமதித்திருந்தாலும் பெரும் அசம்பாவிதம் ஏற்பட்டிருக்கும் என்ற நிலையில், இளைஞர்களின் இந்த விரைவான மற்றும் துணிச்சலான நடவடிக்கை இருவரின் உயிரைக் காப்பாற்றியுள்ளது.
இளைஞர்கள் தங்களின் உயிரையும் பொருட்படுத்தாமல் ஆற்று வெள்ளத்தில் இறங்கி இருவரையும் மீட்கும் நெஞ்சை உலுக்கும் நேரடி வீடியோ காட்சிகள் சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி வைரலாகி வருகின்றன. ஆபத்தான கட்டத்தில் சமயோசிதமாக செயல்பட்டு 2 உயிர்களைக் காப்பாற்றிய அந்த பகுதி இளைஞர்களுக்கு பொதுமக்கள், சமூக ஆர்வலர்கள் என பலரும் தங்களது பாராட்டுகளைத் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
மலைப்பகுதிகளில் தொடர்ந்து மழை பெய்து வருவதால், காட்டாறுகள் மற்றும் நீர்நிலைகளில் திடீர் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. எனவே, பொதுமக்கள் மற்றும் சுற்றுலா பயணிகள் நீர்நிலைகளுக்கு அருகே செல்வதைத் தவிர்க்க வேண்டும் என்றும், எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும் என்றும் மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.