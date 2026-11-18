அமைச்சர் ராஜ்மோகன் அணிந்துள்ள கைக்கடிகாரத்தின் விலை சுமார் 20 முதல் 40 லட்சம் ரூபாய் அளவுக்கு இருக்கும் என்றும், அது மிகவும் விலை உயர்ந்த ரோலக்ஸ் வாட்ச் வகையை சேர்ந்தது என்றும் சமூக வலைதளங்களில் சிலர் பதிவிட்டு இருந்தனர். இதனை திட்டவட்டமாக மறுத்துள்ள அமைச்சர் ராஜ்மோகன், கையில் அணிந்திருக்கும் கடிகாரத்தின் விலை சுமார் ரூ.5,500 மட்டுமே. உண்மைக்குப் புறம்பான அவதூறுகளிலும் தனிப்பட்ட இழிவுபடுத்தல்களிலும் ஈடுபடுவோரை சட்டரீதியாக எதிர்கொள்வேன் என தமிழக பள்ளிக் கல்வித் துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் எச்சரித்துள்ளார்.
பள்ளி கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் தனது எக்ஸ் தளத்தில் வெளியிட்டு இருக்கும் பதிவில் கூறியதாவது: ‘எனது கையில் அணிந்திருக்கும் கடிகாரத்தின் விலை சுமார் ரூ.5,500 மட்டுமே. கருத்து தெரிவிப்பதற்கு அனைவருக்கும் உரிமை உண்டு. ஆனால் திட்டமிட்டு நிறம், உடை, அணிகலன் குறித்து பொய் பரப்பி இழிவுபடுத்துவது ஏற்புடையதல்ல.உண்மைக்குப் புறம்பான அவதூறுகளிலும் தனிப்பட்ட இழிவுபடுத்தல்களிலும் ஈடுபடும் பேக் நியூஸ் பேக்டரிகள் கூட்டத்தை சட்டரீதியாக எதிர்கொள்வேன்’ எனத் தெரிவித்துள்ளார்.