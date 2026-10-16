நாகர்கோவில் - சார்லபள்ளி சிறப்பு ரெயில் நீட்டிப்பு

நெல்லை,
தெலுங்கானா மாநிலம் ஐதராபாத் அருகே உள்ள சார்லபள்ளியில் இருந்து சென்னை எழும்பூர், நெல்லை வழியாக நாகர்கோவிலுக்கு சிறப்பு ரெயில் (வண்டி எண் 07535) வாரத்தில் வெள்ளிக்கிழமைதோறும் இயக்கப்படுகிறது. இந்த மாதம் வரை மட்டுமே இயக்கப்படுவதாக இருந்த இந்த ரெயில் வருகிற 30-ந்தேதி முதல் நவம்பர் மாதம் 13-ந்தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டு உள்ளது.
அதே போல் நாகர்கோவில் சார்லபள்ளி சிறப்பு ரெயில் (07536-ஞாயிற்றுக்கிழமை) வருகிற நவம்பர் மாதம் 1-ந்தேதி முதல் 15-ந்தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டு உள்ளது. இந்த தகவலை தெற்கு ரெயில்வே முதன்மை மக்கள் தொடர்பு அலுவலர் நரேன் தெரிவித்துள்ளார்.