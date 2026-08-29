தமிழக செய்திகள்

தேசிய விளையாட்டு தினம் - நயினார் நாகேந்திரன் வாழ்த்து

பாரத இளைஞர்கள் அனைவரும் தங்கள் திறமைகளை உலக அரங்கில் வெளிப்படுத்த வேண்டும்.
நயினார் நாகேந்திரன்
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சென்னை,

தமிழக பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் தனது எக்ஸ் தள பதிவில் கூறி இருப்பதாவது:-

தேசிய விளையாட்டு தினம்

அனைவருக்கும் தேசிய விளையாட்டு தின நல்வாழ்த்துகள்!
விளையாட்டு என்பது வெற்றிக்கான பாதை மட்டுமல்ல; ஒழுக்கம், விடாமுயற்சி, தன்னம்பிக்கை மற்றும் குழு உணர்வை வளர்க்கும் சிறந்த களம்.

பாரத இளைஞர்கள் அனைவரும் விளையாட்டில் ஆர்வம் கொண்டு, உடல் மற்றும் மன ஆரோக்கியத்தைப் பேணி, தங்கள் திறமைகளை உலக அரங்கில் வெளிப்படுத்த வேண்டும். ஒவ்வொரு வெற்றியின் பின்னாலும் இருக்கும் கடின உழைப்பையும் அர்ப்பணிப்பையும் போற்றுவோம்.

விளையாட்டை வாழ்வின் ஒரு பகுதியாக்கி, ஆரோக்கியமான மற்றும் வலிமையான இந்தியாவை உருவாக்குவோம்!

இவ்வாறு அதில் தெரிவித்துள்ளார்.

Nainar Nagendran
நயினார் நாகேந்திரன்
National Sports Day
தேசிய விளையாட்டு தினம்
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Daily Thanthi
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