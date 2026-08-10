தமிழக செய்திகள்

பக்தர்கள் கவனத்திற்கு... சதுரகிரி கோவிலுக்கு மலையேற புதிய கட்டுப்பாடு

காலை 6 மணி முதல் நண்பகல் 12 மணி வரை மட்டுமே மலைப்பாதைக்குள் நுழைய அனுமதிக்கப்படுவார்கள்.
சதுரகிரி கோவிலுக்கு மலையேற புதிய கட்டுப்பாடு
சதுரகிரி கோவில்
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தேனி,

தேனி மாவட்டம் உப்புத்துறை பழைய கருப்பசாமி கோவில் வனப்பாதை வழியாக சதுரகிரி சுந்தரமகாலிங்கம் கோவிலுக்கு செல்லும் பக்தர்களுக்கு இன்று முதல் 4 நாட்களுக்கு பல்வேறு புதிய கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளதாக தேனி மாவட்ட காவல் துறை மற்றும் வனத்துறை அறிவித்துள்ளது.

குறிப்பிட்ட நேரத்திற்கு மட்டுமே அனுமதி

வழக்கம்போல் நாள் முழுவதும் மலையேற பக்தர்களுக்கு அனுமதி கிடையாது. தேனி வனப்பகுதி வழியாக வரும் பக்தர்கள், காலை 6 மணி முதல் நண்பகல் 12 மணி வரை மட்டுமே மலைப்பாதைக்குள் நுழைய அனுமதிக்கப்படுவார்கள். அதற்கு பின் வரும் பக்தர்களுக்கு அனுமதி மறுக்கப்படும்.

வனப்பகுதியின் பாதுகாப்பை கருதி பின்வரும் பொருட்களுக்குத் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது:-

தடை செய்யப்பட்ட பொருட்கள்

தீப்பெட்டி, லைட்டர் போன்ற எளிதில் தீப்பற்றக்கூடிய பொருட்கள் மற்றும் பிளாஸ்டிக் பைகள், பாட்டில்கள் போன்ற சுற்றுச்சூழலை மாசுபடுத்தும் பொருட்களின் பயன்பாட்டிற்கு முற்றிலுமாக தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

யாருக்கெல்லாம் அனுமதி இல்லை?

மலை பயணத்தின் ஆபத்து மற்றும் பக்தர்களின் உடல்நிலையை கருத்தில் கொண்டு, குழந்தைகள், கர்ப்பிணி பெண்கள் மற்றும் முதியவர்கள் இந்த வனப்பாதை வழியாக மலையேறுவதை கண்டிப்பாக தவிர்க்க வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

போலீஸ் பாதுகாப்பு

பக்தர்களின் பாதுகாப்பிற்காக தேனி மாவட்ட காவல் துறை மற்றும் வனத்துறையினர் இணைந்து தீவிர கண்காணிப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

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Daily Thanthi
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