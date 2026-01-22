தமிழகம் முழுவதும் பல்வேறு ரெயில்களில் புதிய நிறுத்தங்கள் அறிவிப்பு

தமிழகம் முழுவதும் பல்வேறு ரெயில்களில் புதிய நிறுத்தங்கள் அறிவிப்பு
x
தினத்தந்தி 22 Jan 2026 7:47 PM IST
t-max-icont-min-icon

இந்த நடவடிக்கை மூல​மாக, முக்கிய ரெயில் நிலையங்களில் ஏற்​படும் நெரிசல் குறை​யும் என எதிர்​பார்க்​கப்​படு​கிறது.

சென்னை,

தெற்கு ரெயில்​வே​யில் முக்​கிய வழித்​தடங்​களில் ஓடும் விரைவு ரெயில்​களுக்கு பயணி​களின் தேவை அடிப்​படை​யில் கூடு​தல் நிறுத்​தங்​களை வழங்க பயணி​கள், சமூக ஆர்​வலர்​கள் தொடர்ந்து கோரிக்கை விடுத்து வந்தனர். அதன் அடிப்படையில் 47 ரெயில்களுக்கு பல்வேறு முக்கிய ரெயில் நிலையங்களில் கூடுதல் தற்காலிக நிறுத்தங்களை வழங்க ரெயில்வே ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.

இந்த நடவடிக்கை மூல​மாக, முக்கிய ரெயில் நிலையங்களில் ஏற்​படும் நெரிசல் குறை​யும் என எதிர்​பார்க்​கப்​படு​கிறது. இந்த புதிய நிறுத்தங்கள் பெரும்பாலும் வரும் ஜனவரி 26, 2026 முதல் அமலுக்கு வருகின்றன.

சென்னை எழும்பூர் - கன்னியாகுமரி எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில்(12633): ஜனவரி 26 முதல் கோவில்பட்டி நிலையத்தில் அதிகாலை 02.03 மணிக்கு நின்று செல்லும். தூத்துக்குடி - சென்னை எழும்பூர் முத்துநகர் எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில் (12694): ஜனவரி 26, 2026 முதல் தூதிமேலூர் நிலையத்தில் இரவு 9.10 மணிக்கு நின்று செல்லும். செங்கோட்டை - தாம்பரம் எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில் (20684): ஜனவரி 26, 2026 முதல் சிவகங்கை மற்றும் பேராவூரணி நிலையங்களில் நிறுத்தப்படும்.

இதனை தவிர, இன்னும் சில ரெயில்களுக்கும் புதிய நிறுத்தங்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் விவரம் பின்வரும் அட்டவணையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

1 More update
தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

Related Tags :
Next Story

மேலும் செய்திகள்

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்...

அதிகம் வாசிக்கப்பட்டவை

logo

எங்களைப்பற்றி தனித்தன்மை பாதுகாப்பு தொடர்புகொள்ள வலைத்தள தொகுப்பு ஆலோசனைகள் வேலைவாய்ப்பு

Paper Ad Tariff Web Ad Tariff Terms & Conditions (E-paper) Archive Sitemap

காப்புரிமை 2024, © The Thanthi Trust Powered by Hocalwire
X