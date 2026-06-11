பிரதமர் மோடி தலைமையில் இன்று நிதி ஆயோக் கூட்டம்: முதல்-அமைச்சர் விஜய் பங்கேற்பு

புதுடெல்லி,
நிதி ஆயோக் கவுன்சிலின் 11-வது கூட்டம் டெல்லி ஜனாதிபதி மாளிகை வளாகத்தில் உள்ள கலாசார மையத்தில் இன்று (வியாழக்கிழமை) காலை முதல் மாலை வரை நடக்கிறது. இந்த கூட்டத்துக்கு பிரதமர் மோடி தலைமை தாங்குகிறார். இதில் அனைத்து மாநில முதல்-மந்திரிகளும் கலந்து கொள்கிறார்கள்.
இதற்காக முதல்-அமைச்சர் விஜய் நேற்று தனி விமானத்தில் டெல்லி சென்றார். இது முதல்-அமைச்சராக பதவியேற்ற பிறகு அவரது 2-வது டெல்லி பயணம் ஆகும். அவர் விமான நிலையத்தில் இருந்து மதியம் 1 மணி அளவில் தமிழக அரசு இல்லம் வந்தார். அவரை தமிழக அரசின் தலைமைச் செயலாளர் சாய்குமார், டெல்லி தமிழ்நாடு இல்லத்தின் தலைமை உறைவிட ஆணையர் ஜெயா, உதவி ஆணையர் ஆசிஷ்குமார் ஆகியோர் வரவேற்றனர்.
பின்னர் மாலை 4 மணி அளவில் ஜனாதிபதி திரவுபதி முர்முவை ஜனாதிபதி மாளிகையில் சந்தித்து பேசினார். இதனைத்தொடர்ந்து துணை ஜனாதிபதி இல்லத்துக்கு சென்று துணை ஜனாதிபதி சி.பி.ராதாகிருஷ்ணனை சந்தித்து பேசினார்.
இதன்பிறகு மாலை 6.30 மணி அளவில் சோனியா காந்தி இல்லத்துக்கு முதல்-அமைச்சர் விஜய் சென்றார். அங்கு சோனியா காந்தியையும், ராகுல் காந்தியையும் சந்தித்து சில நிமிடங்கள் பேசினார். இதுபோல இந்திய கம்யூனிஸ்டு கட்சி பொதுச்செயலாளர் டி.ராஜாவை அவரது கட்சி அலுவலகத்தில் சந்தித்து நன்றி தெரிவித்துக்கொண்டார். இந்த சந்திப்புகளை முடித்துக்கொண்டு முதல்-அமைச்சர் விஜய் இரவு 7.30 மணி அளவில் தமிழ்நாடு அரசு இல்லத்துக்கு திரும்பினார்.
இந்நிலையில் இன்று காலை பிரதமர் மோடி தலைமையில் நடைபெறும் நிதி ஆயோக் கூட்டத்தில் முதல்-அமைச்சர் விஜய் கலந்து கொள்கிறார். டெல்லியில் நடைபெறும் நிதி ஆயோக் கூட்டத்தில் மாநிலத்தின் வளர்ச்சி திட்டங்கள் மற்றும் பல்வேறு கோரிக்கைகள் குறித்து அவர் வலியுறுத்துவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.