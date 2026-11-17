சென்னை,
வடகிழக்குப் பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக, சென்னை மாநகராட்சிப் பகுதிகளில் சாலையில் ஏற்பட்டுள்ள பள்ளங்களை சீரமைக்கும் பணிகள் தீவிரமாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. இது தொடர்பாக தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவித்திருப்பதாவது:-
வடகிழக்குப் பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக, சென்னை மாநகராட்சி பகுதிகளில் சாலையில் ஏற்பட்டுள்ள பள்ளங்களை சீரமைக்கும் பணிகள் மாநகராட்சியின் சார்பில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
இதன் ஒரு பகுதியாக, இன்று (17.11.2026) மாதவரம் மண்டலம், வார்டு-25க்குட்பட்ட மேதா நகர் சாலை, தண்டையார்பேட்டை மண்டலம், வார்டு-35க்குட்பட்ட கே.கே.டி நகர், 3ஆவது பிரதான சாலை, முத்தமிழ் நகர் மேற்கு அவென்யூ சாலை, அம்பத்தூர் மண்டலம், வார்டு-84க்குட்பட்ட சிட்கோ 7ஆவது தெரு, கோடம்பாக்கம் மண்டலம், வார்டு-129க்குட்பட்ட என்.எஸ்.கே லேன், வளசரவாக்கம் மண்டலம், வார்டு-147க்குட்பட்ட கிருஷ்ணா நகர் 27ஆவது தெரு, பெருங்குடி மண்டலம், வார்டு-182க்குட்பட்ட நேரு நகர், 1ஆவது குறுக்கு தெரு, திரு.வி.க 1ஆவது குறுக்கு தெரு, ஹரிவர்தன் தெரு, வார்டு-183க்குட்பட்ட வி.ஜி.பி 1ஆவது பிரதான சாலை உள்ளிட்ட பல்வேறு சாலைகளில் ஏற்பட்டுள்ள பள்ளங்களை தார்க்கலவை மற்றும் சிமெண்ட் கலவைக் கொண்டு சீர் செய்யும் பணி மேற்கொள்ளப்பட்டது. இப்பணிகள் தொடர்ந்து தீவிரமாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.