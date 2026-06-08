நார்வே செஸ் சாம்பியன்: முதல்-அமைச்சர் விஜய்யிடம் வாழ்த்து பெற்ற பிரக்ஞானந்தா

சென்னை,
நார்வே செஸ் தொடரில் சாம்பியன் பட்டம் வென்று வரலாறு படைத்த இந்திய கிராண்ட்மாஸ்டர் பிரக்ஞானந்தா, இன்று சென்னை திரும்பிய நிலையில் தமிழக முதல்-அமைச்சர் விஜய்யை நேரில் சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றார்.
நேற்று முன்தினம் நிறைவடைந்த நார்வே செஸ் தொடரில், உலகின் முன்னணி வீரர்களை பின்னுக்குத் தள்ளி பிரக்ஞானந்தா சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றார். இதன் மூலம் நார்வே செஸ் தொடரை வென்ற முதல் இந்திய வீரர் என்ற வரலாற்றுச் சாதனையை அவர் நிகழ்த்தினார். 20 வயதான பிரக்ஞானந்தா, இறுதிச் சுற்றில் ஜெர்மனியின் வின்சென்ட் கீமரை வீழ்த்தி பட்டத்தை உறுதி செய்தார்.
சாம்பியன் பட்டத்துடன் இன்று சென்னை திரும்பிய பிரக்ஞானந்தாவுக்கு ரசிகர்கள் மற்றும் செஸ் ஆர்வலர்கள் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர்.
இதையடுத்து, தமிழக முதல்-அமைச்சர் விஜய்யை நேரில் சந்தித்த பிரக்ஞானந்தா, அவரது வாழ்த்துகளையும் பாராட்டுகளையும் பெற்றார். நார்வே செஸ் தொடரில் இந்தியாவுக்கும் தமிழகத்திற்கும் பெருமை சேர்த்ததற்காக முதல்-அமைச்சர் அவரை பாராட்டினார். மேலும், அரசு சார்பில் ஊக்கத்தொகை வழங்கப்பட்டதாக தெரிகிறது.
சமீப ஆண்டுகளில் உலகின் முன்னணி வீரர்களை தொடர்ந்து வீழ்த்தி வரும் பிரக்ஞானந்தா, தற்போது நார்வே செஸ் பட்டத்தையும் கைப்பற்றி இந்திய செஸ் வரலாற்றில் மேலும் ஒரு பொற்கால அத்தியாயத்தை எழுதியுள்ளார். அவரது இந்த வெற்றி, இளம் வீரர்களுக்கு மிகப்பெரிய உத்வேகமாக அமைந்துள்ளது.