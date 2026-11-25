கன்னியாகுமரி,
கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் நர்சிங் மாணவி கர்ப்பமானது தொடர்பாக 17 வயது சிறுவன் மீது போக்சோ பிரிவில் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
கன்னியாகுமரி மாவட்டம், பூதப்பாண்டி அருகே உள்ள கிராமத்தைச் சேர்ந்த 19 வயது மாணவி நர்சிங் கல்லூரியில் 2-ம் ஆண்டு படித்து வருகிறார். கடந்த 21-ந்தேதி அவருக்கு திடீரென வயிற்று வலி ஏற்பட்டதை அடுத்து, அவரை பரிசோதனை செய்த டாக்டர்கள் மாணவி 3 மாதம் கர்ப்பமாக இருப்பதாக தெரிவித்தனர்.
இது தொடர்பாக குளச்சல் அனைத்து மகளிர் போலீஸ் நிலையத்தில் அளித்த புகாரின்பேரில், பெயிண்டிங் வேலை பார்த்து வரும் 17 வயது சிறுவன் மீது போக்சோ பிரிவின் கீழ் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.