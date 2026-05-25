எண்ணெய் நிறுவனங்கள் லாபத்தை பகிர்ந்து கொள்வதில்லை நஷ்டத்தை மட்டும்..காங்கிரஸ் தாக்கு

சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருவதைக் காரணம் காட்டி, இந்தியாவில் பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை கடந்த இரண்டு வாரங்களுக்குள் நான்காவது முறையாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. சென்னையில் பெட்ரோல் லிட்டருக்கு ரூ.2.46 உயர்ந்து ரூ.107.77-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. டீசல் விலை லிட்டருக்கு ரூ.2.57 உயர்ந்து ரூ.99.55-க்கு விற்பனையாகிறது. பெட்ரோல், டீசல் விலை தொடர்ந்து உயர்த்தப்படுவது பொதுமக்களுக்கு அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்வு குறித்து காங்கிரஸ் எம்.பி மாணிக்கம் தாகூர் மத்திய அரசை சாடியுள்ளார். இது குறித்து அவர் கூறியிருப்பதாவது: எண்ணெய் நிறுவனங்கள் லாபத்தை மக்களிடம் பகிர்ந்து கொள்வதில்லை. நஷ்டத்தை மட்டும் மக்களுடன் பகிர்ந்து கொள்கின்றன. பிரதமர் மோடி பெருநிறுவனங்களுக்காக வேலை பார்க்கிறார். கடந்த 7 காலாண்டுகளாக எண்ணெய் நிறுவனங்கள் லாபம் அடைந்தன. நிதியாண்டு 2024-ல் மட்டும் ரூ.81,000 கோடி லாபத்தை எண்ணெய் நிறுவனங்கள் பெற்றன. லாபத்தை பகிராதவர்கள், நஷ்டத்தை மட்டும் மக்களுடன் பகிர்கின்றனர்”என்று பதிவிட்டுள்ளார்.