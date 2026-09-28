தமிழக செய்திகள்

ஆன்லைன் பட்டாசு விற்பனை மோசடி: அமைச்சர் கீர்த்தனா எச்சரிக்கை

ஆன்லைன் பட்டாசு விற்பனையில் நடைபெறும் மோசடிகளில் பொதுமக்கள் எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும் என்று அமைச்சர் கீர்த்தனா தெரிவித்துள்ளார்.
அமைச்சர் கீர்த்தனா
கோப்புப்படம்
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சென்னை,

கவர்ச்சிகரமான விளம்பரங்களை நம்பி, அறிமுகமில்லாத இணையதளங்களில் முன்கூட்டியே பணம் செலுத்தி ஏமாற வேண்டாம் என்று ஆன்லைன் பட்டாசு விற்பனை மோசடி குறித்து அமைச்சர் கீர்த்தனா எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார். இதுதொடர்பாக எக்ஸ் பக்கத்தில் அவர் வெளியிட்டுள்ள பதிவில் தெரிவித்திருப்பதாவது:-

தீபாவளியை முன்னிட்டு ஆன்லைன் பட்டாசு விற்பனையில் நடைபெறும் மோசடிகளில் பொதுமக்கள் எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும்.

குறைந்த விலை, சிறப்பு சலுகைகள் போன்ற கவர்ச்சிகரமான விளம்பரங்களை நம்பி, அறிமுகமில்லாத இணையதளங்களில் முன்கூட்டியே பணம் செலுத்தி ஏமாற வேண்டாம். சந்தேகத்திற்கிடமான இணையதளங்கள், அழைப்புகள் மற்றும் இணைப்புகளைத் தவிர்த்து, பாதுகாப்பான முறையில் பொருட்களை வாங்குங்கள்.

சைபர் குற்றத்தால் பாதிக்கப்பட்டால் உடனடியாக 1930 என்ற எண்ணைத் தொடர்புகொண்டு புகார் அளிக்கலாம். பண்டிகைக் கொண்டாட்டங்களை மகிழ்ச்சியுடனும், பாதுகாப்புடனும் கொண்டாடுவோம். இவ்வாறு அதில் தெரிவித்துள்ளார்.

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Daily Thanthi
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