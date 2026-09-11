அறிவிக்கப்படாத மின்வெட்டால் பண்ணையில் 1000-க்கும் மேற்பட்ட கோழிகள் உயிரிழப்பு

விருதுநகர்,
விருதுநகர் மாவட்டம், சாத்தூர் அருகேயுள்ள ஒரு கிராமத்தில் ஏற்பட்ட அறிவிக்கப்படாத திடீர் மின்வெட்டு காரணமாக, கோழிப்பண்ணையில் மின்விசிறிகள் இயங்காமல் 1,000-க்கும் மேற்பட்ட கோழிகள் வெப்பம் தாங்க முடியாமல் உயிரிழந்த சோகச் சம்பவம் நிகழ்ந்துள்ளது.
சாத்தூர் அருகேயுள்ள கொங்கன்குளம் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் கருப்பசாமி. இவர் அப்பகுதியில் சொந்தமாக கோழிப்பண்ணை அமைத்து சுமார் 2,000-க்கும் மேற்பட்ட கோழிகளை வளர்த்து வருகிறார். இந்நிலையில், கடந்த 9 மற்றும் 10 ஆகிய இரு நாட்களாக அந்த பகுதியில் எவ்வித முன்னறிவிப்பும் இன்றி தொடர்ச்சியாக மின்வெட்டு ஏற்பட்டு வந்தது. இதன் காரணமாக, பண்ணையில் அமைக்கப்பட்டிருந்த அதிவேக மின்விசிறிகள் மற்றும் கோழிகளின் மீது குளிர்ந்த நீரைத் தெளிக்கும் மின் மோட்டார்கள் ஆகியவற்றை இயக்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டது.
தற்போது நிலவி வரும் கடுமையான வெப்பம் மற்றும் பண்ணைக்குள் போதிய காற்றோட்டம் இல்லாததால், கடுமையான வெப்பம் மற்றும் மூச்சுத்திணறல் காரணமாக கோழிகள் அடுத்தடுத்து மயங்கி விழுந்தன. பண்ணையாளர்கள் அவற்றை மீட்க முயல்வதற்குள், சில மணி நேரங்களிலேயே 1,000-க்கும் மேற்பட்ட கோழிகள் பரிதாபமாக செத்து மடிந்தன.
இந்த திடீர் மின்வெட்டு பாதிப்பால் தனக்கு சுமார் 1 லட்சம் ரூபாய் வரை பெரும் நிதி இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக பண்ணை உரிமையாளர் கருப்பசாமி மிகுந்த கவலையுடன் தெரிவித்துள்ளார். வளர்ப்பு நிலுவையில் இருந்த கோழிகள் அனைத்தும் மடிந்துவிட்டதால், தங்களின் வாழ்வாதாரமே கேள்விக்குறியாகி உள்ளதாக பண்ணையாளர் கூறினார்.
மேலும், அறிவிக்கப்படாத மின்வெட்டினால் ஏற்பட்டுள்ள இந்த இழப்பீட்டிற்கு தமிழக அரசு உரிய நிவாரணமும் இழப்பீடும் வழங்க வேண்டும் என கண்ணீருடன் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார். மின்சார வாரிய அதிகாரிகள் இதுபோன்ற கிராமப்புறப் பகுதிகளில் எவ்வித முன்னறிவிப்பும் இன்றி நீண்ட நேரம் மின்தடை செய்வதைத் தவிர்க்க வேண்டும் எனவும் அப்பகுதி விவசாய அமைப்புகள் வலியுறுத்தியுள்ளன.