200-க்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் பால்குடம் ஊர்வலம்: ஓட்டப்பிடாரம் அருகே தேவர் சிலைக்கு பாலாபிஷேகம்!

தூத்துக்குடி,
பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத் தேவரின் 119-வது ஜெயந்தி மற்றும் குருபூஜை விழாவை முன்னிட்டு, தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஓட்டப்பிடாரம் அருகே நூற்றுக்கணக்கான பெண்கள் பால்குடம் எடுத்து ஊர்வலமாக சென்று தேவர் சிலைக்கு பாலாபிஷேகம் செய்துள்ளனர்.
தமிழகம் முழுவதும் இன்று பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத் தேவரின் 119-வது ஜெயந்தி மற்றும் குருபூஜை விழாக்கள் விமரிசையாக கொண்டாடப்பட்டு வருகின்றன. இதன் ஒரு பகுதியாக, தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஓட்டப்பிடாரம் சுற்றுவட்டாரப் பகுதியில் வசிக்கும் பொதுமக்கள் மற்றும் விழாக்குழுவினர் சார்பில் சிறப்பு வழிபாட்டு நிகழ்வுகளுக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது.
இதையடுத்து இன்று (வெள்ளிக்கிழமை) காலை நடைபெற்ற இந்த விழாவில், அப்பகுதியைச் சேர்ந்த 200-க்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் பக்திப் பரவசத்துடன் பால்குடங்களைச் சுமந்து கொண்டு ஊர்வலமாக புறப்பட்டனர். பாரம்பரிய முறைப்படி மேள தாளங்கள் மற்றும் மங்கள வாத்தியங்கள் முழங்க, கிராமத்தின் முக்கிய வீதிகள் வழியாக இந்த பால்குட ஊர்வலம் அழகாக அணிவகுத்து சென்றது.
கிராமத்து வீதிகளை வலம் வந்த இந்த ஊர்வலம், இறுதியாக அங்குள்ள முத்துராமலிங்கத் தேவர் திருவுருவச் சிலையை வந்தடைந்தது. அதனைத் தொடர்ந்து, பெண்கள் கொண்டு வந்த பால்குடங்களைக் கொண்டு தேவர் சிலைக்கு சிறப்பான முறையில் பாலாபிஷேகம் செய்யப்பட்டது. பின்னர் சிலைக்கு வண்ண மலர்கள் தூவி, சிறப்புத் தீபாராதனைகளும் வழிபாடுகளும் நடத்தப்பட்டன.
தேசபக்தியும் தெய்வீகமும் இரு கண்களாகக் கொண்டு வாழ்ந்த முத்துராமலிங்கத் தேவரின் குருபூஜை விழாவில், ஓட்டப்பிடாரம் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரக் கிராமங்களைச் சேர்ந்த ஏராளமான பொதுமக்கள், இளைஞர்கள் என பலரும் திரளாகக் கலந்துகொண்டு தங்களது மரியாதையை செலுத்தினர். அசம்பாவிதங்கள் ஏதும் நடக்காமல் இருக்க அப்பகுதியில் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பும் போடப்பட்டிருந்தது.