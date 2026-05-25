தமிழக செய்திகள்

பெட்ரோல், டீசல் வரியை குறைக்க மத்திய - மாநில அரசுகளுக்கு பெ. சண்முகம் கோரிக்கை

ஒன்றிய பாஜக அரசு பெட்ரோல்- டீசல் விலையை இரண்டு வாரங்களில் நான்கு முறை உயர்த்தி உள்ளது.
பெட்ரோல், டீசல் வரியை குறைக்க மத்திய - மாநில அரசுகளுக்கு பெ. சண்முகம் கோரிக்கை
Published on

சென்னை,

மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச்செயலாளர் பெ. சண்முகம் தனது எக்ஸ் தள பதிவில் கூறி இருப்பதாவது:-

பெட்ரோல்- டீசல் விலையை இரண்டு வாரங்களில் நான்கு முறை உயர்த்தி உள்ளது ஒன்றிய பாஜக அரசு. இன்று பெட்ரோல் ரூ 107.77 டீசல் ரூ 99.55.

இதில் தோட்டத்தில் பாதி கிணறு என்பது போல மத்திய - மாநில அரசுகள் வரிமூலம் வருவாயாக பெறுவது மட்டும் 50 சதவீதம்.

உங்களால் சர்வதேச சந்தையில் விலையை குறைக்க முடியாது. அமெரிக்கா- ஈரான் சண்டையை நிறுத்த முடியாது. விலைவாசி உயர்வால் மக்கள் விழி பிதுங்கி பறிதவிப்பது ஆட்சியாளர்களின் கண்களுக்கு தெரியவில்லையா?

அரசுக்கு வரும் வரி வருவாயில் இருந்து மக்களுக்கு விலையை குறைத்து நிவாரண வழங்க மத்திய - மாநில அரசுகள் முன்வர வேண்டும்.

இவ்வாறு அதில் தெரிவித்துள்ளார்.

petrol
diesel
பெட்ரோல்
டீசல்
கோரிக்கை
மத்திய அரசு
Central Government
tax
பெ.சண்முகம்
மாநில அரசு
State Government
வரி வருவாய்
குறைக்க வேண்டும்
மார்க்சிஸ்ட் கம்ப்யூனிஸ்ட் கட்சி
Need to reduce
X

Daily Thanthi
www.dailythanthi.com