25 ஆண்டு சிறை கைதிகளுக்கு மீண்டும் பிணை விடுப்பு - அமைச்சர் ஷாஜகான் தகவல்

விருதுநகர்,
விருதுநகரில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த சிறுபான்மையினர் நலத்துறை அமைச்சர் ஷாஜகான் கூறியதாவது:-
சிறுபான்மையினருக்கு அரசு செயல்படுத்தும் நலத்திட்டங்கள் சரியாக சென்றடைகிறதா என, ஆய்வு நடத்தப்படுகிறது. நிதிநிலை அறிக்கையில் கிறிஸ்துவர்கள், முஸ்லிம்களுக்கு கூடுதல் திட்டங்கள் அறிவிக்கப்படும்.
அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு அரசு செயல்படுத்தவிருக்கும் 'வெற்றி தமிழகம்' என்ற தொலைநோக்கு திட்டத்தில் சிறுபான்மை மக்களுக்கான சிறப்பு திட்டங்கள் சேர்க்கப்படும். 25 ஆண்டுகள் கடந்து சிறையில் வாடும் கைதிகளுக்கு தேர்தல் நடத்தை விதிகளால் நிறுத்தப்பட்டிருந்த 2 மாத பிணை விடுப்பு மீண்டும் வழங்கப்படும்.
அவர்களின் நிரந்தர விடுதலைக்கும், தமிழக அரசு முயற்சி எடுத்து வருகிறது. எங்கள் ஆட்சி, லஞ்சம், ஊழல் இல்லாத மக்களும் விரும்பும் ஆட்சியாக இருக்கும். தற்போது முஸ்லிம்களுக்கு வழங்கப்படும் 3.5 சதவீத உள் இடஒதுக்கீட்டை 5 சதவீதமாக உயர்த்த கோரிக்கை வைக்கப்பட்டுள்ளது.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.