தமிழக செய்திகள்

தாம்பரம்-விழுப்புரம் பயணிகள் ரெயில் பகுதி நேர ரத்து

எழும்பூர்-விழுப்புரம் வழித்தடத்தில் பேரனி பணிமனையில் பராமரிப்புப் பணி மேற்கொள்ளப்படுகிறது.
தாம்பரம்-விழுப்புரம் பயணிகள் ரெயில் பகுதி நேர ரத்து
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சென்னை,

தெற்கு ரெயில்வே வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கூறியிருப்பதாவது:-

சென்னை எழும்பூர்-விழுப்புரம் வழித்தடத்தில் பேரனி பணிமனையில் பராமரிப்புப் பணி மேற்கொள்ள இருப்பதால் தாம்பரத்தில் இருந்து இன்று (10-ந்தேதி) காலை 9.45 மணிக்கு புறப்பட்டு விழுப்புரம் செல்லும் பயணிகள் ரெயில் (வண்டி எண்.66045), திண்டிவனம்-விழுப்புரம் இடையே பகுதி நேர ரத்து செய்யப்படுகிறது.

விழுப்புரத்தில் இருந்து இன்று மதியம் 1.30 மணிக்கு புறப்பட்டு சென்னை கடற்கரை வரும் பயணிகள் ரெயில் (66046), விழுப்புரம்-திண்டிவனம் இடையே பகுதி நேர ரத்து செய்யப்பட்டு, திண்டிவனத்தில் இருந்து மதியம் 2.15 மணிக்கு புறப்பட்டு சென்னை கடற்கரை வரும்.

இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

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Daily Thanthi
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