தமிழகத்தில் நாகரிகமான அரசியலையே மக்கள் எதிர்பார்க்கிறார்கள் - அண்ணாமலை

கோவை
தமிழகத்தில் நாகரிகமான அரசியலையே மக்கள் எதிர்பார்க்கிறார்கள் என வி த லீடர்ஸ் இயக்கத்தின் நிறுவனர் அண்ணாமலை கூறியுள்ளார்.
கோவை மாவட்டம் கேரள எல்லையை ஒட்டியுள்ள பகுதியில் அமைந்துள்ள தனியார் பள்ளியில், விஜயதசமியை முன்னிட்டு பெற்றோர்களுக்கான சிறப்புக் கருத்தரங்கம் நடைபெற்றது. இதில் ‘We The Leader’ அமைப்பைச் சேர்ந்த அண்ணாமலை சிறப்பு விருந்தினராகக் கலந்து கொண்டு உரையாற்றினார்.
பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அண்ணாமலை, தான் எப்போதும் மக்களுக்காகப் பேசுவதாகக் குறிப்பிட்டார். தமிழகத்தில் கல்வித்திறன் மற்றும் கற்றல் திறன் குறைந்து வருவதாகக் கூறிய அவர், 10 முதல் 12ஆம் வகுப்பு வரை படிக்கும் மாணவர்களின் எண்ணிக்கை குறைந்துள்ளதாகவும், இதில் ஆண் மாணவர்களின் எண்ணிக்கை 9 சதவீதமும், பெண் மாணவர்களின் எண்ணிக்கை 6 சதவீதமும் குறைந்துள்ளதாகவும் தெரிவித்தார். தமிழகத்தில் 50 சதவீத மாணவர்கள் உயர்கல்விக்குச் செல்கின்றனர் எனப் பெருமைப்பட்டுக் கொண்டிருந்த நிலையில், தற்போது அந்த விகிதம் குறைந்து வருவதாகவும், இதனை அரசு கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தினார்.
குழந்தைகள் அதிக மொழிகளைக் கற்க விரும்புவதாகக் குறிப்பிட்ட அவர், மத்திய அரசு சில திட்டங்களைக் கொண்டு வந்தபோதும் தமிழகத்தில் எதிர்ப்புகள் எழுந்ததாகத் தெரிவித்தார். ஜெர்மன் உள்ளிட்ட மொழிகளைக் கற்பிப்பதில் ஏற்பட்ட மாற்றங்களால் சிபிஎஸ்இ பள்ளிகளுக்குப் பல்வேறு பிரச்சினைகள் ஏற்பட்டதாகக் கூறினார். சிபிஎஸ்இ பள்ளிகளில் மாணவர்கள் அதிக மொழிகளைக் கற்க அனுமதிக்க வேண்டும் என்றும், மத்திய கல்வி மந்திரி பிரகலாத் ஜோஷியிடம் இதுதொடர்பாகக் கோரிக்கை விடுப்பதாகவும் தெரிவித்தார். ஆங்கிலத்துடன் பிற மொழிகளையும் கற்கும் வாய்ப்பை மாணவர்களுக்கு வழங்க வேண்டும் என்றார். தமிழக அரசு மொழிகளைக் கற்பதற்குத் தடைகளை ஏற்படுத்துவதாகக் குற்றம்சாட்டிய அவர், 1960-70களில் இருந்த சூழல் தற்போது இல்லை என்றும், உலகத் தரம் வாய்ந்த கல்வி வழங்கப்பட வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தினார். மத்திய அரசு வெளிநாட்டு மொழிகளுக்குக் கட்டுப்பாடுகள் விதிப்பதும், மாநில அரசு இந்திய மொழிகளுக்குக் கட்டுப்பாடுகள் விதிப்பதும் தவறு என்றார்.
பல்வேறு நாடுகளில் குழந்தைகள் சமூக வலைத்தளங்களைப் பயன்படுத்தக் கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்படுவதைச் சுட்டிக்காட்டிய அவர், இந்தியாவில் 8, 10 வயதுக் குழந்தைகள்கூட இன்ஸ்டாகிராம் போன்ற சமூக வலைத்தளங்களில் மூழ்கிக் கிடப்பதாகக் கூறினார். இதுதொடர்பாக மத்திய அரசு கவனம் செலுத்திப் பரிசீலிக்க வேண்டும் என்றும், 18 வயதுக்குக் கீழ் உள்ளவர்கள் சமூக வலைத்தளங்களைப் பயன்படுத்தத் தடை விதிப்பதற்கான நேரம் வந்துவிட்டதாகவும் தெரிவித்தார். படிப்பதற்காக கூகுள் போன்ற தளங்களைப் பயன்படுத்த அனுமதிக்கலாம் என்றும், சமூக வலைத்தளங்கள் பல்வேறு சீர்கேடுகளை ஏற்படுத்துவதாகவும் விமர்சித்தார்.
தமிழகத்தில் பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் போதுமான அளவில் மேற்கொள்ளப்படவில்லை என்று குற்றம்சாட்டிய அவர், பல்வேறு கிராமப்புறங்களில் ஏரிகளைத் தூர்வாருதல், அடிப்படை வசதிகளைச் சீரமைத்தல் உள்ளிட்ட பணிகள் நடைபெறவில்லை என்றார். உள்ளாட்சிகளில் மக்கள் பிரதிநிதிகள் இல்லாததால் பணிகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், தேர்தலுக்குப் பிறகு ஆளுங்கட்சியினர் பெயர் பெற்றுவிடுவார்கள் என்பதால் பணிகளுக்கான நிதியை வெளியிடத் தயங்குவதாக விமர்சனங்கள் எழுவதாகவும் தெரிவித்தார். கிராமப்புறங்களில் பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படாதது துரதிர்ஷ்டவசமானது என்றும், தமிழக அரசு அதிகாரிகளை நியமித்து உள்ளாட்சிப் பகுதிகளில் பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தினார்.
இதுவரை தமிழக அரசு மேற்கொண்ட பணிகளின் நிலை, தற்போது பெய்யவுள்ள மழையின்போது தெரியவரும் என்றார். சென்னையில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படுகிறதா அல்லது மழைநீர் வடிகால் பணிகள் முறையாக மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளனவா என்பது தெரியவரும் என்றும், இதைக் காணத் தானும் ஆவலுடன் இருப்பதாகவும் தெரிவித்தார். அதிகாரிகளின் கட்டுப்பாட்டில் நிர்வாகம் இருப்பதால் கிராமப்புறங்களில் உரிய நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படவில்லை என்றும் குற்றம்சாட்டினார்.
திமுக செய்த தவறுகளைத் தமிழக வெற்றிக் கழக அரசும் செய்து வருவதாகக் குற்றம்சாட்டிய அவர், செய்தி மற்றும் மக்கள் தொடர்புத் துறை (DIPR) நடுநிலையுடன் செயல்பட வேண்டும் என்றார். அமெரிக்காவில் டொனால்டு டிரம்ப் மேற்கொள்வதைப் போன்ற நடவடிக்கைகளை இங்கு மேற்கொள்ளக் கூடாது என்றும், பத்திரிகையாளர்களை மிரட்டுவது, ஒப்பந்தங்களில் தலையிடுவது போன்ற செயல்களில் ஈடுபடக் கூடாது என்றும் தெரிவித்தார்.
திமுக ஆட்சியின்போதே அக்கட்சியைச் சேர்ந்த சிலர் கஞ்சா கடத்தலில் ஈடுபட்டதாகக் கூறிய அவர், தமிழக வெற்றிக் கழக ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு அக்கட்சியைச் சேர்ந்த சிலர் சிக்கத் தொடங்கியுள்ளதாகத் தெரிவித்தார். ஆளுங்கட்சியைச் சேர்ந்தவர்களின் ஆதரவைப் பயன்படுத்தி சமூக விரோதிகள் அடைக்கலம் தேடுவதாகவும், எந்தக் கட்சி ஆட்சிக்கு வந்தாலும் அக்கட்சியினரைச் சந்தித்துப் புகைப்படம் எடுத்து சமூக வலைத்தளங்களில் பதிவிட்டு ஆதரவு இருப்பதைப் போன்ற தோற்றத்தை ஏற்படுத்துவதாகவும் கூறினார். சமூக விரோதிகள் ஆளுங்கட்சியைக் கேடயமாகப் பயன்படுத்துவதைத் தடுக்க, தமிழக முதல்-அமைச்சர் இரும்புக்கரம் கொண்டு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றார்.
நாம் தமிழர் கட்சியின் தாராபுரம் வேட்பாளர் கார்த்திகா கைது செய்யப்பட்டது குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த அண்ணாமலை, தேர்தல் முடிவுகள் வெளியான பிறகு தாராபுரம் காவல்துறையினர் கோவை மாநகருக்கு வந்து அவரைக் கைது செய்து அழைத்துச் சென்றது ஏன் என்று கேள்வி எழுப்பினார். காவல்துறையினர் நோட்டீஸ் வழங்கி காவல் நிலையத்திற்கு வரவழைத்திருக்கலாம் என்றும், இது பெரிய வழக்கு அல்ல என்றும் கூறினார். காவல்துறை எதை நிரூபிக்க முயற்சிக்கிறது என்றும் கேள்வி எழுப்பிய அவர், ஆளுங்கட்சியின் கைப்பாவையாக காவல்துறை மாறுவதைக் கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்றார். தேர்தல் நேரத்திலேயே கைது செய்திருக்கலாம் என்றும், தற்போது கைது செய்திருப்பது பல்வேறு சந்தேகங்களை எழுப்புவதாகவும் தெரிவித்தார்.
திமுகவினர் ஒன்றைத் தெளிவாகப் புரிந்துகொள்ள வேண்டும் என்று கூறிய அண்ணாமலை, தமிழக மக்கள் நாகரிகமான அரசியலை எதிர்பார்ப்பதாகத் தெரிவித்தார். தரம் தாழ்ந்து பேசும் அரசியலை மக்கள் விரும்பவில்லை என்றும், பெண்களைத் தரக்குறைவாகப் பேசுவதை ஆதரிப்பது அந்தக் கட்சிக்குப் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் என்றும் கூறினார். வரம்பு மீறிய பிரசாரங்கள் தமிழகத்தில் இனி எடுபடாது என்றும், இளைஞர்களும் படித்தவர்களும் அரசியலைப் புதிய கண்ணோட்டத்தில் அணுகுவதாகவும் தெரிவித்தார். தங்களது அமைப்பைப் பொறுத்தவரை ஒவ்வொரு உள்ளாட்சிக்கும் தனித்தனியாக மாஸ்டர் பிளான் தயாரிக்கப்பட்டு வருவதாகக் கூறிய அவர், உள்ளாட்சித் தேர்தல் பிரசாரம் தேசிய அளவிலான பிரசாரமாக இருக்கும் என்றார்.
SIR எனப்படும் சிறப்புத் தீவிர வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தம் குறித்துப் பேசிய அவர், இந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டபோது காங்கிரஸ் கட்சி எங்கே இருந்தது என்று கேள்வி எழுப்பினார். கொளத்தூர் தொகுதி மற்றும் ஹார்பர் தொகுதிகளில் அதிக எண்ணிக்கையிலான வாக்காளர்கள் நீக்கப்பட்டதாகச் செய்திகள் வெளியானதைச் சுட்டிக்காட்டிய அவர், பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்காகக் காங்கிரஸ் கட்சி குரல் கொடுத்ததா என்றும் கேள்வி எழுப்பினார். தவறுகள் நடந்திருந்தால் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து சுட்டிக்காட்டிக் கேள்வி எழுப்ப வேண்டும் என்றும், அதே நேரத்தில் இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டத்தின்படி செயல்படும் அமைப்புகளைக் கேலிக்கூத்தாக்கக் கூடாது என்றும் தெரிவித்தார்.
SIR குறித்து கேள்வி எழுப்ப ராகுல் காந்திக்கு முழு உரிமை இருப்பதாகக் கூறிய அவர், அதே நேரத்தில் நிறுவனங்களின் மீதான நம்பிக்கையைச் சிதைக்கும் வகையில் செயல்படக் கூடாது என்றார். டெல்லி காவல்துறையினர் தலைவர்களைக் கையாளும் விதமும், அவர்களை அலைக்கழிப்பதும் ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்கதல்ல என்றும் தெரிவித்தார். இதுபோன்ற நடவடிக்கைகள் மத்திய அரசு மீது இளைஞர்களுக்கு கோபத்தை ஏற்படுத்தும் என்றும், தலைவர்களைச் சிறையில் அடைப்பதால் அவர்கள் மேலும் பெரிய தலைவர்களாக உருவெடுக்க வாய்ப்புள்ளதாகவும் கூறினார். மகாத்மா காந்தி பலமுறை சிறைக்குச் சென்றதன் மூலம் பெரிய தலைவராக உருவெடுத்ததைச் சுட்டிக்காட்டினார்.
விஜய்யைப் பற்றி தவறாகப் பேசியதற்காக மோதலில் ஈடுபடுவதால் எந்தப் பயனும் இல்லை என்று தெரிவித்த அண்ணாமலை, அரசியல் தலைவர்கள் தங்களது தனிப்பட்ட வாழ்க்கையை வாழ்ந்துகொண்டு கட்சியை நடத்தி ஆட்சிக்கு வருவதாகக் கூறினார். ஆனால், தலைவர்களுக்காக இளைஞர்கள் வெயிலில் நின்று சண்டையிடுவது, சிவகங்கையில் நடைபெற்றதைப் போன்ற சம்பவங்களில் ஈடுபடுவது மிகவும் மோசமானது என்றார். தலைவரைத் தவறாகப் பேசினால் அவருக்காக நேரில் சென்று நிற்பதால் என்ன பயன் என்றும் கேள்வி எழுப்பினார்.
அடிப்படை மாற்றங்களை உருவாக்கவும் புதிய தலைவர்களை உருவாக்கவும் தாங்கள் அரசியலுக்கு வருவதாகக் கூறிய அவர், உள்ளாட்சித் தேர்தலில் தனித்துப் போட்டியிடுவதே சிறந்தது என்றார். அப்போதுதான் தங்களது சிந்தனைகளையும் திட்டங்களையும் மக்களிடம் கொண்டு செல்ல முடியும் என்றும் தெரிவித்தார். தாங்கள் அரசியலுக்கு வருவது உறுதி என்றும், உள்ளாட்சித் தேர்தலில் போட்டியிட்டு அடிப்படை மாற்றங்களைக் கொண்டுவருவதில் தெளிவாக இருப்பதாகவும் கூறினார். அரசியல் கட்சியின் பெயரில் மட்டுமே போட்டியிட வேண்டும் என்ற அவசியமில்லை என்றும், உள்ளாட்சித் தேர்தலில் ஓர் இயக்கமாகக்கூடப் போட்டியிடலாம் என்றும் தெரிவித்தார்.
கோவை மாநகரக் காவல் ஆணையர் இன்னும் நியமிக்கப்படாதது குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், காவல்துறை முதல்-அமைச்சரின் நேரடிக் கட்டுப்பாட்டில் இருப்பதால் காலிப் பணியிடங்களை உடனடியாக நிரப்ப வேண்டும் என்றார். அப்போதுதான் மக்களிடம் நம்பிக்கை ஏற்படும் என்றும், கோவை மட்டுமின்றிப் பல்வேறு பகுதிகளில் உள்ள காலிப் பணியிடங்களையும் விரைவாக நிரப்ப வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தினார். பருவமழை மாற்றங்களால் பாதிப்புகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதால், அவற்றைச் சமாளிக்கத் தேவையான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றும் தெரிவித்தார்.
ராகுல் காந்தியின் வியட்நாம் பயணம் குறித்து பாஜகவினர் விமர்சிப்பது தொடர்பான கேள்விக்கு பதிலளித்த அண்ணாமலை, வெளிநாடு செல்வது ராகுல் காந்தியின் உரிமை என்றும், அவரது கட்சி அதுதொடர்பாக முடிவெடுக்கும் என்றும் கூறினார். ராகுல் காந்தி பாஜக மீது முன்வைக்கும் குற்றச்சாட்டுகளுக்குப் பதிலளித்தால் போதுமானது என்றும், அவருடைய தனிப்பட்ட பயணத்தை விமர்சிப்பது தேவையற்றது என்றும் தெரிவித்தார். SIR தொடர்பாகப் பிரச்சினைகள் இருப்பதாகக் கூறப்பட்டால், அதற்கான விளக்கத்தை மக்களுக்கு அளிக்க வேண்டும் என்றார். தேர்தல் ஆணையத்தின் மீது தொடர்ந்து விமர்சனங்களை முன்வைப்பதால், அந்த அமைப்பின் மீதான மக்களின் நம்பிக்கை குறைய வாய்ப்புள்ளதாகவும் அண்ணாமலை தெரிவித்தார்.