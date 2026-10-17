பூஜைப் பொருட்கள் வாங்க கோயம்பேட்டில் குவிந்த மக்கள்!

சென்னை,
ஆயுத பூஜை, சரஸ்வதி பூஜையை முன்னிட்டு சென்னை கோயம்பேடு சந்தையில் பூஜைப் பொருட்களை வாங்குவதற்காக பொதுமக்கள் ஏராளமானோர் குவிந்தனர். வாழைமரம், பூசணிக்காய், தேங்காய், பூக்கள், கரும்பு உள்ளிட்ட பூஜைக்குத் தேவையான பொருட்களை பொதுமக்கள் ஆர்வத்துடன் வாங்கிச் சென்றனர்.
தமிழகத்தில் ஆயுதபூஜை பண்டிகை வருகிற 19-ந்தேதி கொண்டாடப்பட உள்ளது. ஆயுத பூஜை மற்றும் சரஸ்வதி பூஜை பண்டிகைகள் ஆண்டுதோறும் சிறப்பாகக் கொண்டாடப்படுகின்றன. வீடுகள், அலுவலகங்கள், தொழிற்சாலைகள், கடைகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களில் பயன்படுத்தப்படும் கருவிகள், வாகனங்கள் மற்றும் தொழிலுக்குத் தேவையான பொருட்களை வைத்து மக்கள் வழிபாடு நடத்துவார்கள். அதேபோல், கல்வி மற்றும் கலைகளின் தெய்வமாகக் கருதப்படும் சரஸ்வதி தேவிக்கும் சிறப்பு பூஜைகள் செய்து வழிபடுவது வழக்கம்.
இந்தப் பண்டிகைகளை முன்னிட்டு வீடுகள் மற்றும் தொழில் நிறுவனங்களைச் சுத்தம் செய்து அலங்கரிக்கும் பணிகளில் பொதுமக்கள் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். பூஜைக்குத் தேவையான பொருட்களை வாங்குவதற்காக சந்தைகளுக்கும் கடைகளுக்கும் சென்று வருகின்றனர்.
இதன் ஒரு பகுதியாக, சென்னை கோயம்பேடு சந்தையில் பூஜைப் பொருட்களை வாங்குவதற்காக பொதுமக்கள் திரண்டனர். பூஜையில் முக்கிய இடம் பெறும் வாழைமரம், பூசணிக்காய், தேங்காய், பூக்கள், கரும்பு உள்ளிட்ட பொருட்களை மக்கள் ஆர்வத்துடன் வாங்கிச் சென்றனர்.
வீடுகளின் நுழைவாயிலில் வாழைமரம் கட்டி, பூக்களால் அலங்கரித்து, பூசணிக்காய் உள்ளிட்ட பொருட்களை வைத்து வழிபாடு நடத்துவதற்காகப் பொதுமக்கள் தேவையான பொருட்களைத் தேர்வு செய்து வாங்கினர். கடைகள் மற்றும் அலுவலகங்களில் பூஜை நடத்துவதற்கான பொருட்களை வாங்குவதற்கும் பலர் சந்தைக்கு வந்திருந்தனர்.
பண்டிகையை முன்னிட்டு கோயம்பேடு சந்தையில் பொதுமக்களின் வருகை அதிகரித்ததால் சந்தைப் பகுதி பரபரப்பாகக் காணப்பட்டது.