தமிழக செய்திகள்

பேரறிஞர் அண்ணா 118 வது பிறந்தநாள்: மு.க. ஸ்டாலின் புகழ் வணக்கம்!

தமிழ்நாட்டின் அரசியல் இலக்கணத்தை எழுதிய பேரறிஞர் அண்ணா.
பேரறிஞர் அண்ணா
Published on

சென்னை,

பேரறிஞர் அண்ணா 118 வது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு முன்னாள் முதல்-அமைச்சரும், திமுக தலைவருமான மு.க.ஸ்டாலின் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார். இதுதொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள பதிவில் தெரிவித்திருப்பதாவது:-

புகழ் வணக்கம்

தமிழ்நாட்டின் அரசியல் இலக்கணத்தை எழுதிய பேரறிஞர் அண்ணாவுக்குப் புகழ் வணக்கம்! தலைநிமிர்ந்த தமிழர்! தலைநிமிர்ந்த தமிழ்நாடு! என்ற இலட்சியத்தை நனவாக்கத் தமிழன்னையின் தனயனாக பிறந்து தாய்க்கு பெயரிட்ட மாபெரும் தமிழ் கனவு அவர்!

பேரறிஞர் அண்ணா சுயமரியாதையில் - சமூகநீதியில் - மாநில உரிமையில் - தமிழ்ப்பற்றில் என்றென்றும் வாழ்வார்.

இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சென்னை
பிறந்தநாள்
Anna
பேரறிஞர் அண்ணா
மு.க. ஸ்டாலின்
Anna birthday
M.K. Stalin
X

Daily Thanthi
www.dailythanthi.com