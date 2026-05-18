தமிழக செய்திகள்

அன்புமணி ராமதாஸ் தலைமையில் நாளை பாமக நிர்வாகிகள் ஆலோசனை கூட்டம்

பாமக நிர்வாகிகள் ஆலோசனை கூட்டம் நாளை நடைபெறுமென அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சென்னை,

பாமகவின் மாநில மற்றும் மாவட்ட அளவிலான நிர்வாகிகள் ஆலோசனைக் கூட்டம் நாளை நடைபெற உள்ளதாக அறிவிக்கபப்ட்டுள்ளது. இது தொடர்பாக பாமக (அன்புமணி) வழக்கறிஞர் பாலு வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது;

”பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் மாநில மற்றும் மாவட்ட அளவிலான அனைத்து நிலை நிர்வாகிகள் ஆலோசனைக் கூட்டம் நாளை மே 19-ஆம் நாள் காலை 10.00 மணிக்கு சென்னை பல்லாவரம் ரேடியல் சாலையில் உள்ள அருள்முருகன் டவர்ஸ் அரங்கத்தில் நடைபெறவிருக்கிறது. இந்தக் கூட்டத்திற்கு பா.ம.க. தலைவர் மருத்துவர் அன்புமணி இராமதாஸ் அவர்கள் தலைமையேற்கவுள்ளார்.”

இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

