தமிழக செய்திகள்

பரபரப்பாகும் அரசியல் களம்.. த.வெ.க.வில் இணையும் அ.தி.மு.க. முன்னாள் அமைச்சர்கள்

அ.தி.மு.க. முன்னாள் எம்.எல்.ஏ.க்கள் சிலரும் இன்று தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணைய உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது
பரபரப்பாகும் அரசியல் களம்.. த.வெ.க.வில் இணையும் அ.தி.மு.க. முன்னாள் அமைச்சர்கள்
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சென்னை,

இரு பிரிவான அதிமுக

தமிழகத்தில் நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு பின் அ.தி.மு.க.வில் பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் ஒரு அணியும், முன்னாள் அமைச்சர்கள் எஸ்.பி. வேலுமணி, சி.வி.சண்முகம் தலைமையில் மற்றொரு அணியும் என 2 ஆக பிரிந்தது. இதில் எஸ்.பி. வேலுமணி, சி.வி.சண்முகம் தரப்பினர் தவெகவுக்கு ஆதரவு அளித்தனர். தொடர்ந்து இரு தரப்பினரிடையே பிரச்சினை அதிகரித்து வந்தது.

அதிமுக கொறடாவாக தங்களை நியமிக்கக்கோரி இரு தரப்பினரும் சபாநாயகரிடம் மனு அளித்தனர். இதற்கிடையே எஸ்.பி.வேலுமணி தரப்பு எம்.எல்.ஏ.க்கள் 4 பேர் தங்களது பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு தவெகவில் இணைந்தனர். மேலும் 6 பேர் எடப்பாடி பழனிசாமி அணியில் இணைந்தனர்.

சமரச பேச்சுவார்த்தை

நிலமை மோசமாக செல்வதை உணர்ந்த இரு தரப்பினரும், தற்போது ஒன்றாக செயல்பட முடிவு செய்தனர். இதையடுத்து, அதிமுகவை ஒன்றிணைக்கும் நோக்கில் இரு தரப்பினரும் நேற்று பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். இதனை தொடர்ந்து சி.வி.சண்முகம் இல்லத்தில் இருந்து எஸ்.பி. வேலுமணி தலைமையில் 14 எம்.எல்.ஏ.க்கள் எடப்பாடி பழனிசாமியை சந்திக்க இன்று புறப்பட்டனர். பறித்த கட்சி பதவிகளை மீண்டும் வழங்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையுடன் எடப்பாடி பழனிசாமியை சந்திப்பதாக தகவல் வெளியானது.

தவெக ஆதரவு வாபஸ்

எஸ்.பி. வேலுமணி தரப்பு எம்.எல்.ஏ.க்கள், எடப்பாடி பழனிசாமியை சந்தித்து மன்னிப்பு கடிதம் வழங்கினர். எடப்பாடி பழனிசாமி உடனான சந்திப்புக்குப் பிறகு எஸ்.பி.வேலுமணி உள்ளிட்ட அதிமுக எம்.எல்.ஏ.க்கள் சபாநாயகரை சந்தித்து சட்டப்பேரவை வாக்கெடுப்பில் தவெக அரசுக்கு ஆதரவு தெரிவித்ததையும் வாபஸ் பெறுவதாக கடிதம் அளித்தனர்.

ஒன்றிணைந்த அதிமுக

அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி மற்றும் எஸ்.பி.வேலுமணி தரப்பினர் இடையேயான சமரச முயற்சி கைகூடியுள்ள நிலையில் இரு தரப்பினரும் சபாநாயகர் ஜே.சி.டி.பிரபாகர் அலுவலகத்துக்கு ஒன்றாக சென்றனர். அதேபோல, கொறடா விவகாரம் தொடர்பாக சபாநாயகரிடம் கொடுத்த கடிதத்தையும் திரும்ப பெற்றனர். ஒரே அணியாக இருப்பதாக சபாநாயகரிடம் தெரிவித்தனர். மேலும், எடப்பாடி பழனிசாமியை அதிமுக சட்டமன்றக் குழு தலைவராக நியமிக்கக் கோரி சபாநாயகரிடம் கடிதம் வழங்கினர். அதேபோல, அதிமுக கொறடாவாக அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தியை நியமிக்கக் கோரியும் சபாநாயகரிடம் மனு அளித்தனர்.

இந்த சூழலில் அதிமுக எம்.எல்.ஏ.க்களில் ராஜினாவால் மதுராந்தகம், பெருந்துறை, தாராபுரம், அம்பை உள்ளிட்ட தொகுதிகள் காலியானதாக அறிவிக்கப்பட்டது.

தற்போது, எஸ்.பி.வேலுமணி தலைமையிலான அணியினர் எடப்பாடி பழனிசாமியுடன் இணைந்து பணியாற்றி வருகின்றனர். இதில் சி.வி.சண்முகம் மற்றும் விஜயபாஸ்கர் ஆகியோர் தங்களது நிலைப்பாடு குறித்து இதுவரை அறிவிக்கவில்லை.

தவெகவில் இணையும் முன்னாள் அதிமுக அமைச்சர்கள்

இந்த நிலையில், அ.தி.மு.க. முன்னாள் அமைச்சர்கள் சிலர் இன்று தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணைய உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. இதன்படி அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர்கள் கடம்பூர் ராஜு, உடுமலை ராதாகிருஷ்ணன், எம்எஸ்எம் ஆனந்தன், எம்.சி.சம்பத், என்.ஆர்.சிவபதி ஆகியோரும், பாப்பிரெட்டிபட்டி முன்னாள் எம்.எல்.ஏ. கோவிந்தசாமி, சங்ககிரி முன்னாள் எம்.எல்.ஏ. சுந்தரராஜ், ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் முன்னாள் எம்.எல்.ஏ. மான்ராஜ், சிவகாசி முன்னாள் எம்.எல்.ஏ. ராஜவர்மன், கலசபாக்கம் முன்னாள் எம்.எல்.ஏ. பன்னீர்செல்வம் ஆகியோரும் தவெகவில் இணைய உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

அவர்கள் தற்போது பனையூர் அலுவலகத்தில் இருந்து வருவதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. சட்டமன்றத் தேர்தல் தோல்விக்கு பின் அதிமுகவில் உட்கட்சி பூசலும் அதிருப்தியும் நிலவி வரும் சூழலில், இந்த மூத்த நிர்வாகிகள் கட்சி மாறவிருப்பது அக்கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

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Daily Thanthi
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