வாக்குப்பதிவு நேரத்தை 2 மணி நேரம் நீட்டிக்க வேண்டும் - விஜய் கோரிக்கை

சென்னை,
தவெக தலைவர் விஜய் இந்திய தலைமை தேர்தல் ஆணையத்திற்கு கடிதம் எழுதி உள்ளார்.
இதுதொடர்பான அந்த கடிதத்தில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:-
பொருள்: அவசரத் தலையீடு தேவை. சென்னை மற்றும் பிற நகரங்களில் உள்ள பேருந்து நிலையங்களில் சிக்கித் தவிக்கும் ஆயிரக்கணக்கானோருக்காக அவசரப் பொது போக்குவரத்தை இயக்க வேண்டும். ஜனநாயக உரிமைகளை பாதுகாக்கவும், சுமூகமான வரிசை நிர்வாகத்தை உறுதி செய்யவும் வாக்குப்பதிவு நேரத்தை 2 மணி நேரம் நீட்டிக்க வேண்டும்.
மதிப்பிற்குரிய ஐயா,
முழுமையான போக்குவரத்து முடக்கம் குறித்து ஆழ்ந்த கவலையுடனும் சீற்றத்துடனும் உங்களுக்கு எழுதுகிறேன். சென்னை மற்றும் தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள பிற பெருநகரங்களிலும் ஆயிரக்கணக்கான வாக்காளர்கள், தங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட வாக்குச்சாவடிகளை அடைய பேருந்துகளோ அல்லது மாற்றுப் பொதுப் போக்குவரத்தோ இல்லாமல் பேருந்து நிலையங்களில் சிக்கித் தவிக்கின்றனர்.
இது ஒரு சிறிய சிரமம் அல்ல - இது அரசின் திட்டமிட்ட தவறான திட்டமிடல் முயற்சியாக தெரிகிறது. போக்குவரத்துக் கழகம் மற்றும் நிர்வாகம், இந்திய அரசியலமைப்பின் கீழ் உத்தரவாதமளிக்கப்பட்ட வாக்களிக்கும் அடிப்படை உரிமையின் மீதான ஒரு அப்பட்டமான தாக்குதலாகும்.
தேர்தல் நாளன்று சென்னையின் கோயம்பேடு, கிளாம்பாக்கம் மற்றும் மாதவரம் பேருந்து நிலையங்களிலும், மற்ற இடங்களில் உள்ள அதுபோன்ற முனையங்களிலும் காணப்படும் காட்சிகள் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதவை. உலகம் முழுவதிலும் இருந்தும், பல்வேறு மாநிலங்களிலிருந்தும், தமிழ்நாட்டின் நகரங்களுக்குள்ளிருந்தும் பயணம் செய்த அல்லது தங்கள் வாக்குரிமையைப் பயன்படுத்த முயன்ற ஆயிரக்கணக்கான குடிமக்கள், சாதாரண வாக்காளர்களுக்கு இணையான ஏற்பாடுகள் ஏதுமின்றி, தேர்தல் பணிக்காக பேருந்துகளும் வாகனங்களும் பெருமளவில் கையகப்படுத்தப்பட்டதால் உதவியற்ற நிலையில் விடப்பட்டுள்ளனர்.
இந்த ஒருங்கிணைந்த தோல்வியானது, வாக்காளர் தொகுதியின் ஒரு பெரும் பகுதியினரின் வாக்குரிமையை திறம்படப் பறிக்கும் ஆற்றலைக் கொண்டுள்ளது. இது, அரசியலமைப்புச் சட்டத்தின் 324-வது பிரிவின் கீழ் தேர்தல் ஆணையம் நடத்தக் கடமைப்பட்டுள்ள சுதந்திரமான மற்றும் நியாயமான தேர்தல்களின் இதயத்தையே தாக்குகிறது.
எனவே, மூன்று அவசரமான விஷயங்களில் தீர்க்கமான நடவடிக்கை எடுக்குமாறு நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன்.
இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.