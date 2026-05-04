தமிழக செய்திகள்

தபால் வாக்கு: பெரம்பூரில் தவெக தலைவர் விஜய் முன்னிலை

முதலில் தபால் வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு வருகின்றன.
தபால் வாக்கு: பெரம்பூரில் தவெக தலைவர் விஜய் முன்னிலை
Published on

சென்னை,

தமிழகத்தில் 234 சட்டசபை தொகுதிகளுக்கான தேர்தல் கடந்த மாதம் (ஏப்ரல்) 23-ந் தேதி ஒரே கட்டமாக நடந்தது. தேர்தலில் பதிவான வாக்குகள் இன்று காலை 8 மணியில் இருந்து எண்ணப்பட்டு வருகின்றன. முதலில் தபால் வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு வருகின்றன. இதைத் தொடர்ந்து மின்னணு வாக்குப்பதிவு எந்திரங்களில் பதிவான வாக்குகள் எண்ணப்பட உள்ளன.

இந்த நிலையில், பெரம்பூர் தொகுதியில் தவெக தலைவர் விஜய் 75 வாக்குகள் பெற்று முன்னிலையில் உள்ளார். அவரை எதிர்த்து போட்டியிட்ட திமுக வேட்பாளர் ஆர்.டி.சேகர் 25 வாக்குகள் பெற்று பின்னடைவை சந்தித்துள்ளார்.

இதைபோல திரு.வி.க.நகர் தொகுதியில் தவெக வேட்பாளர் எம்.ஆர்.பல்லவி 10 வாக்குகள் பெற்று முன்னிலையில் உள்ளார்.

TVK
தவெக
விஜய்
பெரம்பூர்
Perambur
Election Results
தேர்தல் முடிவுகள்
vote counting
வாக்கு எண்ணிக்கை
2026 சட்டமன்ற தேர்தல்
tvk vijay
2026 assembly election
X

Daily Thanthi
www.dailythanthi.com