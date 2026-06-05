தமிழக செய்திகள்

கூட்டணி குறித்த “பிரவீன் சக்கரவர்த்தியின் பதிவு அதிக பிரசங்கித்தனம்” - சிபிஎம் கண்டனம்

கூட்டணி அமைப்பது குறித்தோ, இந்த வேட்பாளருக்கு ஆதரவு கேட்டோ யாரும் எங்களை அணுகவோ, ஆலோசிக்கவோ இல்லை.
கூட்டணி குறித்த “பிரவீன் சக்கரவர்த்தியின் பதிவு அதிக பிரசங்கித்தனம்” - சிபிஎம் கண்டனம்
Published on

சென்னை,

மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச்செயலாளர் பெ.சண்முகம் தனது எக்ஸ் தள பதிவில் கூறி இருப்பதாவது:-

புதிய கூட்டணியின் சார்பில் தான் மாநிலங்களவை வேட்பாளராக நிறுத்தப்பட்டு இருப்பதாகவும், அதில் சிபிஐ(எம்) பெயரையும் குறிப்பிட்டு இருப்பது தவறானது.

அதிக பிரசங்கித்தனம்

கூட்டணி அமைப்பது குறித்தோ, இந்த வேட்பாளருக்கு ஆதரவு கேட்டோ யாரும் எங்களை அணுகவோ, ஆலோசிக்கவோ இல்லை. தவெக ஆட்சி அமைக்க மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி எதன் அடிப்படையில் ஆதரவு தெரிவித்துள்ளோம் என்பது ஏற்கனவே தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ளது. பிரவீன் சக்கரவர்த்தி அவர்களின் பதிவை "அதிக பிரசங்கித்தனம்" என்று தான் சொல்ல வேண்டும்.

இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

காங்கிரஸ்
Congress
கண்டனம்
பதிவு
பெ.சண்முகம்
சிபிஎம்
CPM
Condemn
Twitter post
பிரவீன் சக்கரவர்த்தி
P.Shanmugam
Praveen Chakravarthy
X

Daily Thanthi
www.dailythanthi.com