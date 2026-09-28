மதுராந்தகம் தொகுதியில் பிரேமலதா விஜயகாந்த் இன்று பிரசாரம்

சென்னை,
மதுராந்தகம், தாராபுரம் ஆகிய சட்டமன்ற தொகுதி இடைத் தேர்தலில் மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணியில் போட்டியிடும் தி.மு.க. வேட்பாளர்களை ஆதரித்து தே.மு.தி.க. பொதுச் செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் எம்.எல்.ஏ. பிரசார பயணம் மேற்கொள்ள உள்ளார்.
அதன்படி அவர் மதுராந்தகம் சட்டமன்ற தொகுதியில் இன்று மாலை 5 மணிக்கு நெல்வாய் கூட்டு ரோட்டிலும், மாலை 6 மணிக்கு எண்டத்தூரில் பிரசாரமும், இரவு 7 மணிக்கு எலப்பாக்கத்தில் பொதுக்கூட்டத்திலும் பேசுகிறார்.
தாராபுரம் சட்டமன்ற தொகுதியில் வருகிற 1-ந் தேதி மாலை 5 மணிக்கு மூலனூர் கிழக்கு ஒன்றியம் நால் ரோட்டிலும் (கருப்பன் வலசு), மாலை 6 மணிக்கு கொளத்துப்பாளையம் பேரூர் கரையூரிலும், இரவு 7.30 மணிக்கு தாராபுரம் மேற்கு ஒன்றியம் அலங்கியத்திலும் பிரேமலதா விஜயகாந்த் பிரசாரம் மேற்கொள்கிறார் என கட்சியின் தலைமை சார்பில் வெளியிடப்பட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.