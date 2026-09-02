தமிழக செய்திகள்

வள்ளியூர், பண்ருட்டி மருத்துவமனைகளின் தரம் உயர்த்தப்படும்: சட்டசபையில் அமைச்சர் அருண்ராஜ் உறுதி

பண்ருட்டி அரசு மருத்துவமனைக்கு ப்ரீசர் பாக்ஸ் மற்றும் சி.டி. ஸ்கேன் வசதி ஏற்படுத்த வேண்டும் என எம்எல்ஏ மோகன் கோரிக்கை விடுத்தார்.
அமைச்சர் அருண்ராஜ்
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சென்னை,

தமிழ்நாடு சட்டசபையின் இன்றைய கூட்டத்தில் கால்நடை பராமரிப்பு, பால்வளம், மீன்வளம் மற்றும் மீனவர்கள் நலத்துறைகளின் மானியக் கோரிக்கை மீதான விவாதம் நடைபெறுகிறது. முன்னதாக வினாக்கள் விடை நேரத்தில் உறுப்பினர்களின் கேள்விகளுக்கு துறை சார்ந்த அமைச்சர்கள் பதிலளித்தனர்.

பண்ருட்டி அரசு மருத்துவமனையில் பாம்பு கடிக்கான சிகிச்சை மற்றும் உயிர் காக்கும் மருந்துகள் போதுமான அளவில் இருப்பதாக சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ் தெரிவித்தார்.

சி.டி. ஸ்கேன் வசதி ஏற்படுத்த நடவடிக்கை

பண்ருட்டி அரசு மருத்துவமனைக்கு ப்ரீசர் பாக்ஸ் மற்றும் சி.டி. ஸ்கேன் வசதி ஏற்படுத்த வேண்டும் என எம்எல்ஏ மோகன் கோரிக்கை விடுத்தார்.

இதற்கு பதிலளித்த அமைச்சர் அருண்ராஜ், பண்ருட்டி அரசு மருத்துவமனைக்கு 2 ப்ரீசர் பாக்ஸ்கள் வழங்கப்படும் என்றார். மேலும், தேவையிருப்பின் சி.டி. ஸ்கேன் வசதியும் ஏற்படுத்தித் தரப்படும் என தெரிவித்தார்.

பண்ருட்டி அரசு மருத்துவமனையை கடலூர் அரசு மருத்துவமனைக்கு நிகராக தரம் உயர்த்துவது தொடர்பாக ஆய்வு செய்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் அமைச்சர் உறுதியளித்தார்.

ஆம்பூர் மருத்துவமனையில் மகப்பேறு மையம்

ஆம்பூர் அரசு மருத்துவமனையில் நடைபெறும் பிரசவங்களின் எண்ணிக்கை குறித்து ஆய்வு செய்து, தேவையின் அடிப்படையில் மகப்பேறு மைய வசதி ஏற்படுத்தப்படும் என அமைச்சர் அருண்ராஜ் தெரிவித்தார்.

வள்ளியூர் மருத்துவமனை தரம் உயர்த்தப்படும்

வள்ளியூர் அரசு மருத்துவமனையை தரம் உயர்த்த வேண்டும் என்ற உறுப்பினரின் கோரிக்கைக்கு பதிலளித்த அமைச்சர், தேவையிருப்பின் ஆய்வு செய்து நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றார்.

புதிய மருத்துவமனை அமைக்க ஆய்வு

தலைவாசல் தாலுகாவுக்கு புதிய மருத்துவமனை வேண்டும் என்ற உறுப்பினரின் கோரிக்கைக்கு பதிலளித்த அமைச்சர், மருத்துவமனை கட்டுவது தொடர்பாக அதிகாரிகளுடன் ஆய்வு செய்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என தெரிவித்தார்.

ரிஷிவந்தியத்தில் தாலுகா மருத்துவமனை?

ரிஷிவந்தியத்தில் தாலுகா மருத்துவமனை அமைக்கப்படுமா என்ற உறுப்பினரின் கேள்விக்கு, தேவையின் அடிப்படையில் ஆய்வு செய்து நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என அமைச்சர் அருண்ராஜ் தெரிவித்தார்.

மருத்துவக் கல்லூரி ஆடிட்டோரியத்திற்கு ஏசி

முண்டியம்பாக்கம் மருத்துவக் கல்லூரி ஆடிட்டோரியத்தில் ஏசி வசதி ஏற்படுத்த வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை ஏற்ற அமைச்சர், அங்கு ஏசி வசதி ஏற்படுத்தப்படும் என தெரிவித்தார்.

திருமருகல் மாவுப்பூச்சி தாக்குதல் குறித்து கவன ஈர்ப்பு

இதனிடையே, திருமருகல் பகுதியில் மாவுப்பூச்சி தாக்குதலால் பயிர்கள் சேதமடைந்த விவகாரம் தொடர்பாக ஜவாஹிருல்லா கவன ஈர்ப்பு தீர்மானத்தை கொண்டு வர உள்ளார். மேலும், கால்நடை பராமரிப்பு, பால்வளம், மீன்வளம் மற்றும் மீனவர்கள் நலத்துறைகளின் மானியக் கோரிக்கைகள் மீதும் இன்றைய கூட்டத்தில் விவாதம் நடைபெறுகிறது.

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Daily Thanthi
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