தமிழக செய்திகள்

காலாண்டுத் தேர்வு அட்டவணை வெளியீடு - முழு விவரம்

தமிழகத்தில் அரசு, அரசு உதவி பெறும், தனியார் பள்ளிகளுக்கான காலாண்டுத் தேர்வு அட்டவணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம்
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சென்னை,

1 முதல் 12ஆம் வகுப்பு வரையிலான காலாண்டுத் தேர்வு அட்டவணையை பள்ளிக் கல்வி இயக்ககம் இன்று (09.09.2026) வெளியிட்டுள்ளது.

இதுதொடர்பாக வெளியிடப்பட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:-

* 1 மற்றும் 2ஆம் வகுப்புகளுக்கு செப்.17ம் தேதி் தொடங்கி செப். 24ஆம் தேதி வரை தேர்வுகள் நடைபெறும்.

* 3 முதல் 10ஆம் வகுப்பு வரை செப்.16ம் தேதி தொடங்கி, செப்.24ம் தேதி வரை தேர்வுகள் நடைபெறும்.

* 11, 12ஆம் வகுப்புகளுக்கு செப்.16ம் தேதி தொடங்கி செப்.25ம் தேதி வரை தேர்வுகள் நடைபெறும்.

இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

முழு விபரம்:-

Tamilnadu
தமிழகம்
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பள்ளிகள்
காலாண்டு தேர்வு
Quarterly Exam
Quarterly Examination
பள்ளி கல்வி இயக்ககம்
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Daily Thanthi
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