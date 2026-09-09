காலாண்டுத் தேர்வு அட்டவணை வெளியீடு - முழு விவரம்

சென்னை,
1 முதல் 12ஆம் வகுப்பு வரையிலான காலாண்டுத் தேர்வு அட்டவணையை பள்ளிக் கல்வி இயக்ககம் இன்று (09.09.2026) வெளியிட்டுள்ளது.
இதுதொடர்பாக வெளியிடப்பட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:-
* 1 மற்றும் 2ஆம் வகுப்புகளுக்கு செப்.17ம் தேதி் தொடங்கி செப். 24ஆம் தேதி வரை தேர்வுகள் நடைபெறும்.
* 3 முதல் 10ஆம் வகுப்பு வரை செப்.16ம் தேதி தொடங்கி, செப்.24ம் தேதி வரை தேர்வுகள் நடைபெறும்.
* 11, 12ஆம் வகுப்புகளுக்கு செப்.16ம் தேதி தொடங்கி செப்.25ம் தேதி வரை தேர்வுகள் நடைபெறும்.
இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.