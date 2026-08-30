தமிழக செய்திகள்

2029ல் பிரதமர் வேட்பாளர் ராகுல்காந்திதான் - அமைச்சர் விஸ்வநாதன் பதில்

கடந்த 15 ஆண்டுகளாக மக்கள் வெறுப்பில் இருக்கின்றனர் என அமைச்சர் விஸ்வநாதன் கூறியுள்ளார்.
அமைச்சர் விஸ்வநாதன் பதில்
ராகுல்காந்தி
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திருச்சி,

முதல்-அமைச்சர்விஜய்தான் அடுத்த பிரதமர் என சமூக வலைதளங்களில் பதிவுகள் வெளிவருவது குறித்து காங்கிரஸ் அமைச்சர் விஸ்வநாதனிடம் செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர்.

இதுகுறித்து, திருச்சியில் செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் அவர் பதிலளித்துப் பேசியதாவது,

காங்கிரசை பொருத்தவரையில், மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவரான ராகுல் காந்திதான், 2029-ல் பிரதமர் வேட்பாளராக முன்னிறுத்தப்படுவார்.

கடந்த 15 ஆண்டுகளாக மக்கள் வெறுப்பில் இருக்கின்றனர். மக்கள் ஏமாற்றமடைந்துள்ளனர். மோடி அரசின் மீது மக்கள் நம்பிக்கை இழந்துள்ளனர்.

2029-ல் ராகுல் காந்திதான் பிரதமர். அவர் பிரதமராவதற்கு நாங்கள் அனைவரும் ஒத்த குரலில் பணியாற்றுவோம் என்றார்.

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RahulGandhi
உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் விஸ்வநாதன்
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Daily Thanthi
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