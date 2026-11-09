மேட்டூர் அணைக்கு நீர்வரத்து குறைவு

மேட்டூர்,
மேட்டூர் அணைக்கு வரும் நீர்வரத்து இன்று காலை வினாடிக்கு 5,077 கனஅடியாக குறைந்துள்ளது.
சேலம் மாவட்டம் மேட்டூரில் காவிரி ஆற்றின் குறுக்கே அமைந்துள்ள மேட்டூர் அணை, தமிழகத்தின் முக்கிய நீராதாரங்களில் ஒன்றாக விளங்கி வருகிறது. இந்த அணையின் மூலம் காவிரி டெல்டா மாவட்டங்களில் விவசாய பாசனத்திற்குத் தேவையான தண்ணீர் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
இந்த நிலையில், மேட்டூர் அணைக்கு நேற்று மாலை வினாடிக்கு 6,012 கனஅடி வீதம் தண்ணீர் வந்து கொண்டிருந்தது. இந்த நீர்வரத்து இன்று காலை வினாடிக்கு 5,077 கனஅடியாக குறைந்துள்ளது.
அணையில் இருந்து காவிரி டெல்டா பாசனத்திற்காக வினாடிக்கு 1,000 கனஅடி வீதம் தண்ணீர் திறக்கப்பட்டு வருகிறது. அணைக்கு வரும் நீரின் அளவு, பாசனத்திற்கு திறக்கப்படும் நீரின் அளவைவிட அதிகமாக இருப்பதால் அணையின் நீர்மட்டம் தொடர்ந்து உயர்ந்து வருகிறது.
இதன் காரணமாக மேட்டூர் அணையின் நீர்மட்டம் 59.85 அடியிலிருந்து 60.12 அடியாக உயர்ந்துள்ளது. அணையின் நீர் இருப்பு 24.77 டி.எம்.சி.யாக உள்ளது. நீர்வரத்து சற்று குறைந்திருந்தாலும் அணையின் நீர்மட்டம் உயர்ந்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.