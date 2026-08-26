தமிழக செய்திகள்

நேபாளத்துடன் இணைந்து மீட்புப் பணிகளை மத்திய அரசு துரிதப்படுத்திட வேண்டும் - எடப்பாடி பழனிசாமி

முறையான தகவல் பரிமாற்றத்தை உறுதி செய்திட வேண்டும் என மாநில அரசை எடப்பாடி பழனிசாமி வலியுறுத்தினார்.
நேபாளத்துடன் இணைந்து மீட்புப் பணிகளை மத்திய அரசு துரிதப்படுத்திட வேண்டும் - எடப்பாடி பழனிசாமி
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சென்னை,

வெள்ளத்தில் சிக்கி காணாமல் போனதாக தேடப்படும் அனைவரும் பாதுகாப்பாக மீட்கப்பட்டு பத்திரமாக தாயகம் திரும்பிட எல்லாம் வல்ல இறைவனை வேண்டுவதாக அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார். இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் தள பதிவில் தெரிவித்திருப்பதாவது;-

வேதனை அளிக்கிறது

நேபாளத்தில் ஏற்பட்டுள்ள பெருவெள்ளத்தால் சுமார் 60 தமிழர்கள் உள்ளிட்ட 400-க்கும் மேற்பட்ட இந்தியர்கள் காணாமல் போயுள்ளதாக வெளியாகியுள்ள செய்தி மிகுந்த அதிர்ச்சியும் வேதனையையும் அளிக்கிறது.

நேபாள நாட்டு அரசுடன் இணைந்து மீட்புப் பணிகளை துரிதப்படுத்திட மத்திய அரசையும், அப்பணிகளுக்கான ஒருங்கிணைப்பையும் , முறையான தகவல் பரிமாற்றத்தையும் உறுதி செய்திட மாநில அரசையும் வலியுறுத்துகிறேன்.

காணாமல் போனதாக தேடப்படும் அனைவரும் பாதுகாப்பாக மீட்கப்பட்டு பத்திரமாக தாயகம் திரும்பிட எல்லாம் வல்ல இறைவனை வேண்டுகிறேன்.

இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ADMK
எடப்பாடி பழனிசாமி
அதிமுக
Edappadi Palaniswami
Nepal
நேபாளம்
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Daily Thanthi
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