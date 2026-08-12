இந்திய ராணுவம் சார்பில் சென்னை பரங்கிமலையில் சைனிக் நிலையம் திறப்பு

சென்னை,
சென்னை பரங்கிமலையில் இந்திய ராணுவத்தின் சார்பில் சைனிக் நிலையம் திறக்கப்பட்டுள்ளது. இது தொடர்பாக வெளியிடப்பட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது;-
“சீருடை பணியாளர்கள், சிவில் பாதுகாப்பு ஊழியர்கள் மற்றும் அவர்களது குடும்பத்தினரின் நலன் மற்றும் மேம்பாட்டிற்காக, ஆகஸ்ட் 12-ந்தேதி(இன்று) சென்னையில் உள்ள பரங்கிமலையில் 'சைனிக் இன்ஸ்டிடியூட்' (Sainik Institute) கல்வி மையத்தை இந்திய ராணுவம் திறந்து வைத்துள்ளது.
ராணுவத்தின் 'தக்ஷின் பாரத் ஏரியா' (Dakshin Bharat Area) பிரிவின் கீழ் செயல்படும் இந்த மையம், ராணுவம், கடற்படை, விமானப்படை, கடலோரக் காவல்படை மற்றும் சிவில் பாதுகாப்புத் துறையைச் சேர்ந்த பணியாளர்கள் (பணியில் உள்ளவர்கள் மற்றும் ஓய்வு பெற்றவர்கள்) மற்றும் அவர்களது குடும்பத்தினர், முக்கியமான விழாக்கள் மற்றும் நிகழ்ச்சிகளை சென்னையின் மையத்தில் உள்ள இடத்தில், நியாயமான கட்டணத்தில் நடத்துவதற்கான வசதியான மற்றும் விசாலமான இடமாகத் திகழ்கிறது.
இந்த மையத்தில் குளிரூட்டப்பட்ட விசாலமான அரங்கம், திறந்தவெளி புல்வெளி மற்றும் ஒரு சிறிய ஓய்வறை ஆகியவை உள்ளன. மேலும், பாத்திரங்கள் கழுவும் வசதியுடன் கூடிய சுய-சேவை சமையலறை மற்றும் போதுமான வாகன நிறுத்துமிட வசதிகளும் இதில் அடங்கும்; இதனால் பல்வேறு அளவிலான கூட்டங்களை நடத்த இது ஏற்ற இடமாக அமைகிறது. இதனை 'தக்ஷின் பாரத் ஏரியா'வின் ராணுவ மகளிர் நலச் சங்கத்தின் (AWWA) மண்டலத் தலைவர் திறந்து வைத்தார்.
OTA-நங்கநல்லூர் மெட்ரோ நிலையத்திற்கு அருகில் அமைந்துள்ள இந்த மையம், சென்னை மற்றும் மாநிலத்தின் பிற பகுதிகளில் இருந்து வரும் பணியாளர்கள் மற்றும் விருந்தினர்களுக்கு எளிதான போக்குவரத்து வசதியை அளிக்கிறது. இந்த மையம் 2026 ஆகஸ்ட் 15 முதல் செயல்பாட்டிற்கு வரும்.”
இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.