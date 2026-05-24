பாஜகவுடன் ரகசிய கூட்டணி... வெளியே மதச்சார்பின்மை வேஷம்; திமுகவை சாடிய மாணிக்கம் தாகூர்

சென்னை,
தமிழக சட்டசபை தேர்தலில் திமுக தோல்வியடைந்தது. தவெக அதிக இடங்களை கைப்பற்றிய நிலையில் காங்கிரஸ், விசிக, கம்யூனிஸ்டுகள், ஐயூஎம்எல் ஆகிய கட்சிகளின் ஆதரவுடன் ஆட்சி அமைத்தது. இந்த கட்சிகள் திமுக கூட்டணியில் இடம்பெற்றிருந்தன.
இதனிடையே, திமுக இளைஞர் அணி ஆலோசனை கூட்டம் திமுக தலைமை அலுவலகமான சென்னை அண்ணா அறிவாலையத்தில் நேற்று நடைபெற்றது. திமுக இளைஞரணி செயலாளர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தலைமையில் நடைபெற்ற இக்கூட்டத்தில் திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் கலந்து கொண்டார்.
இந்த கூட்டத்தில் கலந்து கொண்ட திமுக நிர்வாகிகள், காங்கிரஸ் கட்சியை கண்டித்து கோஷம் எழுப்பினர். இதையடுத்து, இந்த கூட்டத்தில் 'முதுகில் குத்திய காங்கிரஸ் கட்சிக்கு கண்டனம்’ என்ற தலைப்பில் திமுக தீர்மானம் நிறைவேற்றியுள்ளது.
இந்நிலையில், காங்கிரசை விமர்சித்து தீர்மானம் நிறைவேற்றிய திமுகவுக்கு காங்கிரஸ் எம்.பி. மாணிக்கம் தாகூர் கடுமையாக சாடியுள்ளார்.
இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்ட எக்ஸ் பதிவில்,
ரிசல்ட் வந்துகொண்டிருந்த நேரத்திலேயே DMK - ADMK secret talks ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. அதையும் ஒரு senior BJP leader facilitate பண்ணினார். இப்போ அது slowly வெளியே வருது.
Congress எப்பவும் BJP உடன் compromise ஆகாது. BJP உடன் underground dealing வைத்துக்கிட்டு வெளியே secular mask போட்டுக்கிறவர்களை நம்ப முடியாது. அதனால்தான் 5ம் தேதி itself நாங்க clear ஆக சொல்லிட்டோம் — BJP உடன் backdoor politics ஆடுறவர்களோட பேசவே worth இல்லைன்னு. நாங்க எடுத்த முடிவு simple — Tamil Naduல secular government க்கு மட்டும் தான் support.
இப்போ DMK Youth Wing Congress-ஐயும் Rahul Gandhi-யையும் target பண்ணி resolution pass பண்ணுது. ஏன்னா அவர்களோட plan flop ஆயிடுச்சு. Plan என்னனா? BJP ஆசைப்பட்ட மாதிரி Vijay CM ஆகுறதை stop பண்ணணும். ஆனா அது நடக்கல. அதான் இப்போ இவ்வளவு கோஷம், resolution, drama எல்லாம்.
Cry cry cry 😭
Tamil Nadu மக்கள் உங்க true colours எல்லாம் பாத்துட்டாங்க.
IUML leader கூட உங்க dealing expose பண்ணிட்டார்.
VCK leader கூட expose பண்ணிட்டார்.
CPM leader கூட உங்க dealing பற்றி openஆ சொல்லிட்டார்.
எவ்வளவு Congress-ஐ attack பண்ணினாலும் உண்மை மாறாது. மக்கள் எல்லாத்தையும் கவனிச்சுட்டு தான் இருக்காங்க.
இவ்வாறு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.