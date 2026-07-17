தமிழக செய்திகள்

மக்கள் தொகை சுய கணக்கெடுப்பு: தமிழக மக்கள் பங்கேற்க வேண்டும் - நயினார் நாகேந்திரன்

தமிழக மக்கள் தங்களின் சுயவிவரங்களை இணையவழியில் சுயமாகப் பதிவேற்றம் செய்யுமாறு நயினார் நாகேந்திரன் கேட்டுக்கொண்டார்.
மக்கள் தொகை சுய கணக்கெடுப்பு: தமிழக மக்கள் பங்கேற்க வேண்டும் - நயினார் நாகேந்திரன்
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சென்னை,

பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் தனது எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டு இருப்பதாவது;

“நாட்டின் 16-வது மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு: சுய கணக்கெடுப்பு (Self-Enumeration) முறையில் தமிழக மக்கள் பங்கேற்க வேண்டுமெனக் கேட்டுக்கொள்கிறேன்!

நாட்டின் 16-வது மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்புப் பணிகள் தமிழகத்தில் இன்று (ஜூலை 17) முதல் தொடங்குகின்றன. அதன் ஒரு பகுதியாக, பொதுமக்கள் தங்களின் வீடு மற்றும் குடும்ப விவரங்களை இணையதளம் வழியாகத் தாங்களாகவே பதிவு செய்யும் (Self-enumeration) வசதி இன்று தொடங்குகிறது.

பொதுமக்கள் தங்களின் வீடுகளின் நிலை, குடிநீர், சுகாதாரம், மின்சாரம், இணைய வசதி உள்ளிட்ட 33 விவரங்கள் அடங்கிய தங்களின் சுயவிவரங்களை, வரும் ஜூலை 31-ம் தேதிக்குள் https://se.census.gov.in என்ற இணையதளத்தில் எளிதாகப் பதிவேற்றம் செய்யலாம்.

2027-ஆம் ஆண்டு மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு நாட்டின் எதிர்காலத் திட்டமிடலுக்கு மிக அவசியமானது. எனவே, தமிழக மக்கள் அனைவரும் தங்களின் சுயவிவரங்களை இணையவழியில் சுயமாகப் பதிவேற்றம் செய்து, இந்த தேசிய டிஜிட்டல் பணியில் முழுமையாகப் பங்கேற்குமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன்.”

இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

Nainar Nagendran
நயினார் நாகேந்திரன்
மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு
Census
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