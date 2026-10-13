விலையை உயர்த்தாமல் அளவை குறைத்த சோப்பு ஆயில் நிறுவனங்கள் - இல்லத்தரசிகள் குமுறல்

சென்னை,
சோப்பு ஆயில் நிறுவனங்கள் விலையை உயர்த்தாமல் அளவை குறைத்ததால் குடும்ப பட்ஜெட்டில் கூடுதல் சுமை ஏற்பட்டுள்ளதாக இல்லத்தரசிகள் குமுறுகின்றனர்.
நவீன உலகில் மனிதர்களின் அன்றாடப் பணிகளை எளிதாக்குவதில் எந்திரங்கள் முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றன. குறிப்பாக, வீடுகளில் துணி துவைக்கும் பணியை எளிதாக்கும் சலவை எந்திரங்கள் இன்று பல குடும்பங்களின் அத்தியாவசிய பயன்பாட்டுப் பொருளாக மாறிவிட்டன. ஒரு காலத்தில் கைகளால் துணிகளைத் துவைப்பது வழக்கமாக இருந்த நிலையில், தற்போது நேரத்தையும் உடல் உழைப்பையும் மிச்சப்படுத்துவதற்காக பலரும் சலவை எந்திரங்களைப் பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.
சலவை எந்திரங்களின் பயன்பாடு அதிகரித்துள்ளதை போலவே, அவற்றில் பயன்படுத்தப்படும் சலவை சோப்பு ஆயிலின் தேவையும் அதிகரித்துள்ளது. இதனால், சோப்பு ஆயில் உள்ளிட்ட அன்றாடப் பயன்பாட்டுப் பொருட்கள் குடும்பங்களின் மாதாந்திரச் செலவுகளில் முக்கிய இடத்தைப் பிடித்துள்ளன. ஏற்கனவே மளிகைப் பொருட்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலை உயர்வால் குடும்ப செலவுகளை சமாளிக்க பொதுமக்கள் சிரமப்பட்டு வரும் நிலையில், சோப்பு ஆயில் அளவு மாற்றம் நுகர்வோர் மத்தியில் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
பொதுவாக, ஒரு பொருளின் விலை உயரும்போது அதன் தாக்கம் உடனடியாக நுகர்வோருக்குத் தெரிந்துவிடும். ஆனால், விலையை மாற்றாமல் பொருளின் அளவைக் குறைத்தால், அந்த மாற்றம் பலருடைய கவனத்துக்கு உடனடியாக வருவதில்லை. இதுபோன்ற நடவடிக்கை மறைமுக விலை உயர்வாக நுகர்வோரால் பார்க்கப்படுகிறது.
உதாரணமாக, முன்பு ஒரு லிட்டர் சோப்பு ஆயில் ரூ.99-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், தற்போது அதே விலைக்கு 800 மில்லி மட்டுமே விற்பனை செய்யப்படுகிறது. இதனால், அதே தொகையை கொடுத்தாலும் முன்பைவிட 200 மில்லி குறைவான சோப்பு ஆயிலையே நுகர்வோர் பெறுகின்றனர். 800 மில்லி ரூ.99 என்றால், லிட்டர் கணக்கில் அதன் விலை ரூ.123.75 ஆகிறது. அதாவது, பாக்கெட்டின் விலை மாறாதபோதிலும், அளவின் அடிப்படையில் ஒரு லிட்டருக்கான செலவு 25 சதவீதம் அதிகரிக்கிறது. இந்த கணக்கீடு விலை மற்றும் அளவு விவரங்கள் உறுதிப்படுத்தப்பட்டால், நுகர்வோருக்கு ஏற்படும் கூடுதல் செலவை தெளிவாக எடுத்துக்காட்டுகிறது.
சோப்பு ஆயில் அளவு குறைப்பு குறித்த அதிருப்தி ஒருபுறம் இருக்க, வாசனை சோப்புகளின் விலையும் ரூ.5 முதல் ரூ.8 வரை அதிகரித்துள்ளது. அன்றாடம் பயன்படுத்தப்படும் பொருட்களின் விலையில் ஏற்படும் சிறிய மாற்றம்கூட, மாத இறுதியில் குடும்பங்களின் மொத்த செலவில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது. குறிப்பாக, குறைந்த மற்றும் நடுத்தர வருமானம் கொண்ட குடும்பத்தினர் ஒவ்வொரு பொருளையும் கணக்கிட்டே வாங்க வேண்டிய சூழலில் உள்ளனர்.
அரிசி, பருப்பு, சமையல் எண்ணெய் உள்ளிட்ட சமையலறை செலவுகளுடன், சோப்பு, சலவை பொருட்கள் போன்ற அத்தியாவசிய பொருட்களுக்கான செலவுகளையும் சமாளிக்க வேண்டியுள்ளது. இந்த நிலையில், விலை மாறாமல் அளவு குறைவதும், பிற பொருட்களின் விலை உயர்வதும் குடும்பங்களின் நிதிச்சுமையை மேலும் அதிகரிக்கக்கூடும்.
ஏற்கனவே பல்வேறு அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலை உயர்வால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள பொதுமக்களுக்கு, அன்றாடம் பயன்படுத்தும் சோப்பு ஆயில் மற்றும் வாசனை சோப்புகளின் விலை மாற்றமும் கூடுதல் சுமையாக அமைந்துள்ளது. எனவே, சந்தையில் விற்பனை செய்யப்படும் பொருட்களின் விலை, அளவு மற்றும் விற்பனை விவரங்களை ஆய்வு செய்து, நுகர்வோர் நலனை பாதுகாக்க உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுக்கின்றனர்.
விலை உயர்வை மட்டும் பார்த்து பொருட்களை வாங் கும் காலம் மாறிவிட்டது. இனி, விலையுடன் அளவையும் ஒப்பிட்டு பார்ப்பதே புத்திசாலித்தனமான நுகர்வாக இருக்கும். விலை மாறவில்லை என்றாலும், கிடைக்கும் பொருளின் அளவு குறைந்தால் நுகர்வோரின் செலவு அதிகரிக்கத்தான் செய்யும். இதனை உணர்ந்து பொதுமக்கள் விழிப்புணர்வுடன் செயல்படுவதுடன், நுகர்வோர் நலனை பாதுகாக்க சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளும் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டியது அவசியமாகிறது.