தமிழக செய்திகள்

ராமேஸ்வரம் மீனவர்கள் 7 பேரை சிறைபிடித்தது இலங்கை கடற்படை

மீனவர்களின் விசைப்படகையும் இலங்கைக் கடற்படை பறிமுதல் செய்துள்ளது
மீனவர்கள்
கோப்பு படம்
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ராமேஸ்வரம் துறைமுகத்திலிருந்து மீன் பிடிக்கச் சென்ற தமிழக மீனவர்கள் 7 பேரை இலங்கைக் கடற்படை கைது செய்துள்ளது. சர்வதேச கடல் எல்லையைத் தாண்டி மீன்பிடித்ததாக கூடி 7 மீனவர்களையும் இலங்கைக் கடற்படையினர் கைது செய்துள்ளனர்.

மீனவர்களின் விசைப்படகையும் இலங்கைக் கடற்படை பறிமுதல் செய்துள்ளது.இந்த நிலையில், விசைப்படகுடன் 7 பேரையும் மன்னார் கடற்படை முகாமுக்கு அழைத்துச் சென்று விசாரணை நடத்தி வருவதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

இலங்கை கடற்படையின் அட்டூழியத்தால் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படுவதால் மத்திய மாநில அரசுகள் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று மீனவர்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.

இலங்கை கடற்படை
Sri Lankan Navy
fishermen
ராமேஸ்வரம்
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