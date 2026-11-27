சென்னை,
சுப்ரீம் கோர்ட்டு தீர்ப்பை மதிக்காமல், ஆணவத்துடன் நடந்து கொண்ட ஜோசப் விஜய் அரசுக்கு சுப்ரீம் கோர்ட்டு சரியான பாடம் புகட்டியுள்ளது என்று வானதி சீனிவாசன் தெரிவித்துள்ளார். இதுதொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள பதிவில் தெரிவித்திருப்பதாவது:-
திருப்பரங்குன்றம் கந்தர் மலை உச்சியில் உள்ள தீபத்தூணில், நவம்பர் 24-ம் தேதி, கார்த்திகை தீப திருநாளன்று தீபம் ஏற்ற வேண்டும் என, நவம்பர் 20-ம் தேதி, சுப்ரீம் கோர்ட்டு உத்தரவிட்டது. ஆனால், முதல்-அமைச்சர் ஜோசப் விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசு, இந்த தீர்ப்பை செயல்படுத்தாமல் அராஜகத்தில் ஈடுபட்டது. பல்லாயிரம் காவல் துறையினரை குவித்து, சுப்ரீம் கோர்ட்டு தீர்ப்பை செயல்படுத்த வலியுறுத்திய முருகப் பக்தர்களை தாக்கி, கைது செய்தனர்.
சுப்ரீம் கோர்ட்டு தீர்ப்பை செயல்படுத்தாமல், அரசியலமைப்பு சட்டத்தை அவமதித்த ஜோசப் விஜய் அரசு மீதான, நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கை விசாரித்த சுப்ரீம் கோர்ட்டு, தீபத்தூணில் நாளை தீபம் ஏற்ற உத்தரவிட்டுள்ளது. திருப்பரங்குன்றம் கந்தர் மலை முழுவதையும், சி.ஆர்.பி.எப். கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வரவும், திருப்பரங்குன்றம் கோவிலை நிர்வகிக்க, ஓய்வுபெற்ற நீதிபதிகள் இருவரை நியமித்தும் உத்தரவிட்டுள்ளது.
சுப்ரீம் கோர்ட்டு தீர்ப்பை மதிக்காமல், ஆணவத்துடன் நடந்து கொண்ட ஜோசப் விஜய் அரசுக்கு சுப்ரீம் கோர்ட்டு சரியான பாடம் புகட்டியுள்ளது. இந்த தீர்ப்பு, தீபத்தூணில் தீபம் ஏற்ற வேண்டும் என்பதற்காக 100 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக நடந்து வரும், இந்துக்களின் போராட்டத்திற்கு கிடைத்த வெற்றி. மதச்சார்பின்மை என்ற பெயரில் இந்து மதத்தை மட்டும் எதிர்க்கும் போலி மதச்சார்பின்மைவாதிகளுக்கு கொடுக்கப்பட்ட சம்மட்டி அடி. இவ்வாறு அதில் தெரிவித்துள்ளார்.