தமிழக சட்டசபை தேர்தலில் 85.12 சதவீத வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன.
தமிழக சட்டசபை தேர்தல்: தொகுதி வாரியாக பதிவான வாக்குகள்...?
சென்னை,

234 தொகுதிகளை கொண்ட தமிழக சட்டசபைக்கு இன்று தேர்தல் நடைபெற்றது. காலை 7 மணிக்கு தொடங்கிய தேர்தல் மாலை 6 மணிக்கு நிறைவடைந்தது.

தேர்தலில் மொத்தம் 4 ஆயிரத்து 23 வேட்பாளர்கள் களமிறங்கினர். தேர்தலுக்காக தமிழகம் முழுவதும் 75 ஆயிரத்து 64 வாக்குச்சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டன.

தமிழகத்தில் மொத்த வாக்காளர்கள் எண்ணிக்கை 5 கோடியே 73 லட்சத்து 43 ஆயிரத்து 291 ஆகும். இதில் 2 கோடியே 80 லட்சத்து 30 ஆயிரத்து 658 பேர் ஆண்கள், 2 கோடியே 93 லட்சத்து 4 ஆயிரத்து 905 பேர் பெண்கள், 7 ஆயிரத்து 728 பேர் மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் ஆவர்.

இந்நிலையில், தமிழக சட்டசபை தேர்தலில் 85.12 சதவீத வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன. இதில் தொகுதி வாரியாக பதிவான வாக்கு சதவீதத்தை இங்கு காண்போம்.

ஆலந்தூர் - 86.15 %

ஆலங்குடி - 84.50 %

ஆலங்குளம் - 85.32 %

அம்பாசமுத்திரம் - 82.85 %

அம்பத்தூர் - 77.00 %

ஆம்பூர் - 90.51 %

அணைக்கட்டு - 89.66 %

ஆண்டிப்பட்டி - 83.32 %

அண்ணாநகர் - 85.49 %

அந்தியூர் - 88.15 %

அரக்கோணம் - 90.12 %

ஆரணி - 89.22 %

அறந்தாங்கி - 78.98 %

அரவக்குறிச்சி - 91.74 %

ஆற்காடு - 91.01 %

அரியலூர் - 88.94 %

அருப்புக்கோட்டை - 84.71 %

ஆத்தூர் (திண்டுக்கல்) - 89.44 %

ஆத்தூர் (சேலம்) - 90.24 %

ஆவடி - 78.81 %

அவிநாசி - 90.57 %

பர்கூர் - 88.00 %

பவானி - 91.96 %

பவானிசாகர் - 89.52 %

புவனகிரி - 87.82 %

போடி நாயக்கனூர் - 82.72 %

செங்கல்பட்டு - 86.36 %

செங்கம் - 87.96 %

சேப்பாக்கம் - திருவல்லிக்கேணி - 84.34 %

செய்யாறு - 91.97%

செய்யூர் - 90.07 %

சிதம்பரம் - 83.81 %

கோவை வடக்கு - 75.67 %

கோவை தெற்கு - 82.14 %

குளச்சல் - 74.13 %

குன்னூர் - 78.38 %

கடலூர் - 83.69 %

கம்பம் - 81.23 %

தாராபுரம் - 88.92 %

தருமபுரி - 89.44 %

திண்டுக்கல் - 86.00 %

ஆர்.கே.நகர் - 90.50 %

எடப்பாடி - 92.08 %

எழும்பூர் - 85.55 %

ஈரோடு கிழக்கு - 89.80 %

ஈரோடு மேற்கு - 87.95 %

கந்தர்வகோட்டை - 84.85 %

கெங்கவள்ளி - 88.83 %

செஞ்சி - 88.21 %

கோபிச்செட்டிப்பாளையம் - 90.74

கூடலூர் - 80.77

குடியாத்தம் - 90.47 %

கும்மிடிப்பூண்டி - 90.97 %

துறைமுகம் - 82.75 %

அரூர் - 87.72 %

ஓசூர் - 80.35 %

ஜெயங்கொண்டம் - 85.85 %

ஜோலார்பேட்டை - 89.45 %

கடையநல்லூர் - 81.41 %

கலசப்பாக்கம் - 90.91 %

கள்ளக்குறிச்சி - 87.95 %

காஞ்சிபுரம் - 87.15 %

காங்கேயம் - 91.56 %

கன்னியாகுமரி - 81.43 %

காரைக்குடி - 74.17 %

கரூர் - 93.39 %

காட்பாடி - 88.07 %

காட்டுமன்னார்கோவில் - 82.11 %

கவுண்டம்பாளையம் - 85.74 %

கிள்ளியூர் - 71.29 %

கீழ்ப்பெண்ணாத்தூர் - 90.12 %

கே.வி.குப்பம் - 87.25 %

கீழ்வேலூர் - 87.98 %

கிணத்துக்கடவு - 87.11 %

கொளத்தூர் - 86.11 %

கோவில்பட்டி - 79.27 %

கிருஷ்ணகிரி - 84.85 %

கிருஷ்ணராயபுரம் - 92.49 %

குளித்தலை - 92.80 %

குமாரபாளையம் - 92.65 %

கும்பகோணம் - 81.03 %

குன்னம் - 85.04 %

குறிஞ்சிப்பாடி - 88.60 %

லால்குடி - 86.51 %

மடத்துக்குளம் - 86.90 %

மாதவரம் - 83.46 %

மதுரை மத்தி - 73.88 %

மதுரை கிழக்கு - 79.90 %

மதுரை வடக்கு - 72.63 %

மதுரை தெற்கு - 78.26 %

மதுரை மேற்கு - 77.82 %

மதுராந்தகம் - 92.28 %

மதுரவாயல் - 78.55 %

மயிலம் - 89.70 %

மணச்சநல்லூர் - 87.65 %

மானாமதுரை - 79.22 %

மணப்பாறை - 88.81 %

மன்னார்குடி - 82.13 %

மயிலாடுதுறை - 79.67 %

மேலூர் - 82.44 %

மேட்டுப்பாளையம் - 85.92 %

மேட்டூர் - 89.18 %

மொடக்குறிச்சி - 90.34 %

முதுகுளத்தூர் - 76.60 %

முசிறி - 86.78 %

மயிலாப்பூர் - 74.81 %

நாகப்பட்டினம் - 85.87 %

நாகர்கோவில் - 74.72 %

நாமக்கல் - 87.72 %

நாங்குநேரி - 80.15 %

நன்னிலம் - 85.91 %

நத்தம் - 90.93 %

நெய்வேலி - 87.19 %

நிலக்கோட்டை - 88.07 %

ஒட்டன்சத்திரம் - 90.60 %

ஓமலூர் - 90.86 %

ஒரத்தநாடு - 82.85 %

ஓட்டப்பிடாரம் - 79.47 %

பத்மநாமபுரம் - 75.46 %

பாலக்கோடு - 92.57 %

பழனி - 86.23 %

பாளையங்கோட்டை - 68.97 %

பல்லடம் - 90.73 %

பல்லாவரம் - 83.63 %

பண்ருட்டி - 86.09 %

பாபநாசம் - 80.31 %

பாப்பிரெட்டிபட்டி - 90.36 %

பரமக்குடி - 79.61 %

பரமத்தி வேலூர் - 90.24 %

புதுக்கோட்டை - 75.38 %

பென்னாகரம் - 90.70 %

பெரம்பலூர் - 85.93 %

பெரம்பூர் - 89.79 %

பேராவூரணி - 81.92 %

பெரியகுளம் - 78.51 %

பெருந்துறை - 92.47 %

பொள்ளாச்சி - 88.09 %

போளூர் - 89.37 %

பொன்னேரி - 89.79 %

பூம்புகார் - 84.09 %

பூந்தமல்லி - 83.41 %

புதுக்கோட்டை - 83.26 %

ராதாபுரம் - 80.04 %

ராஜபாளையம் - 84.47 %

ராமநாதபுரம் - 75.39 %

ராணிப்பேட்டை - 88.51 %

ராசிபுரம் - 90.60 %

ரிஷிவந்தியம் - 88.04 %

ராயபுரம் - 79.34 %

சைதாப்பேட்டை - 77.84 %

சேலம் வடக்கு - 87.39 %

சேலம் தெற்கு - 91.01 %

சேலம் மேற்கு - 89.93 %

சங்கரன்கோவில் - 81.04 %

சங்கரபுரம் - 87.09 %

சங்ககிரி - 92.50 %

சாத்தூர் - 85.74 %

சேந்தமங்கலம் - 88.94 %

சோழவந்தான் - 87.23 %

சோழிங்கர் - 89.87 %

சோழிங்கநல்லூர் - 80.37 %

சிங்காநல்லூர் - 81.19 %

சீர்காழி - 82.44 %

சிவகங்கை - 75.87 %

சிவகாசி - 84.26 %

ஸ்ரீபெரும்புதூர் - 86.12 %

ஸ்ரீரங்கம் - 87.95 %

ஸ்ரீவைகுண்டம் - 81.04 %

ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் - 84.90 %

சூலூர் - 88.24 %

தாம்பரம் - 83.94 %

தென்காசி - 82.43 %

தளி - 84.59 %

தஞ்சாவூர் - 77.53 %

திருவிக நகர் - 78.70 %

திருமங்கலம் - 87.03 %

திருமயம் - 82.07 %

திருப்பரங்குன்றம் - 81.41 %

திருப்போரூர் - 87.98 %

திருத்துறைப்பூண்டி - 83.56 %

திருவையாறு - 85.19 %

திருவள்ளூர் - 89.51 %

திருவாரூர் - 83.03 %

திருவெறும்பூர் - 81.21 %

திருவிடைமருதூர் - 80.64 %

திருவொற்றியூர் - 84.41 %

தியாகராயநகர் - 83.55 %

தொண்டாமுத்தூர் - 87.54 %

தூத்துக்குடி - 80.92 %

ஆயிரம் விளக்கு - 83.08 %

துறையூர் - 86.52 %

திண்டிவனம் - 88.56 %

திருச்செந்தூர் - 78.89 %

திருச்செங்கோடு - 90.06 %

திருச்சி கிழக்கு - 81.77 %

திருச்சி மேற்கு - 81.35 %

திருச்சுழி - 87.27 %

திருக்கோயிலூர் - 88.46 %

திருநெல்வேலி - 78.21 %

திருப்பத்தூர் - 88.69 %

திருப்பத்தூர் (சிவகங்கை) - 77.45 %

திருப்பூர் வடக்கு - 83.14 %

திருப்பூர் தெற்கு - 90.71 %

திருத்தணி - 90.23 %

திண்டிவனம் - 77.08 %

திருவண்ணாமலை - 87.27 %

திட்டக்குடி - 83.33 %

உதகமண்டலம் - 77.68 %

உடுமலைப்பேட்டை - 87.40 %

உளுந்தூர்பேட்டை - 89.54 %

உசிலம்பட்டி - 82.95 %

ஊத்தங்கரை - 86.15 %

உத்திரமேரூர் - 91.14 %

வால்பாறை - 85.91 %

வந்தவாசி - 88.62 %

வாணியம்பாடி - 87.23 %

வானூர் - 91.08 %

வாசுதேவநல்லூர் - 81.52 %

வேதாரண்யம் - 85.18 %

வேடசந்தூர் - 91.61 %

வீரபாண்டி - 93.41 %

வேளச்சேரி - 84.50 %

வேலூர் - 87.98 %

வேப்பனஹள்ளி - 89.79 %

விக்கிரவாண்டி - 90.50 %

விளாத்திகுளம் - 84.16 %

விளவங்கோடு - 75.77 %

வில்லிவாக்கம் - 86.00 %

விழுப்புரம் - 86.60 %

விராலிமலை - 89.80 %

விருதுநகர் - 82.77 %

விருகம்பாக்கம் - 85.49 %

விருத்தாச்சலம் - 86.20 %

ஏற்காடு - 91.80 %

