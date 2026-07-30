’எல் நினோ’ தாக்கம், பாதிப்புகள் குறித்து கண்காணிக்க 7 பேர் கொண்ட நிபுணர் குழு - தமிழ்நாடு அரசு உத்தரவு

சென்னை,
’எல் நினோ’ தாக்கம் மற்றும் அதனால் ஏற்படும் பாதிப்பு குறித்து கண்காணிக்க 7 பேர் கொண்ட நிபுணர் குழு அமைத்து தமிழ்நாடு அரசு உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.
இது தொடர்பாக வெளியிடப்பட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:-
மேலே முதலில் குறிப்பிடப்பட்ட அரசாணையில், தமிழ்நாடு மாநில பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையத்திற்கு (TNSDMA) உதவ ஒரு செயல்முறை முகமையை (Executive Agency) நிறுவவும், அதனை தமிழ்நாடு சங்கங்கள் பதிவுச் சட்டம், 1975-ன் கீழ் பதிவு செய்யவும் அரசு ஆணையிட்டது.
அதன்படி, மேலே இரண்டாவதாகக் குறிப்பிடப்பட்ட அரசாணையில் ஆணையிடப்பட்டவாறு, அந்த முகமையானது 'தமிழ்நாடு மாநில பேரிடர் மேலாண்மை முகமை' (TNSDMA) என்ற பெயரில் பதிவு செய்யப்பட்டது. அதனைத் தொடர்ந்து, மேலே நான்காவதாகக் குறிப்பிடப்பட்ட அரசாணையில், 'தமிழ்நாடு மாநில பேரிடர் மேலாண்மை முகமை' (TNSDMA) என்பதன் பெயரை 'தமிழ்நாடு பேரிடர் இடர் குறைப்பு முகமை' (TNDRRA) என மாற்றி அமைத்து உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
2. மேலே ஐந்தாவதாகக் குறிப்பிடப்பட்ட கடிதத்தில், கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் / வருவாய் நிர்வாக ஆணையர் அவர்கள், 2026-ஆம் ஆண்டில் கடுமையான 'எல் நினோ' (El Nino) நிகழ்வு உருவாக அதிக வாய்ப்புள்ளதாகத் தெரிவித்துள்ளார். இதன் விளைவாக, தென்மேற்குப் பருவமழை இயல்பு அளவைவிடக் குறைவாக இருக்கக்கூடும்.
இது காவிரி ஆற்றில் நீர்வரத்து மற்றும் பாசன வசதிகளைப் பாதிக்கலாம். மேலும், வடகிழக்குப் பருவமழைக்காலத்தில் கனமழை மற்றும் வெள்ளம் போன்ற தீவிர வானிலை நிகழ்வுகள் ஏற்படக்கூடும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. எனவே, தீவிர 'எல் நினோ'வால் ஏற்படும் சவால்களை எதிர்கொள்ள அரசு மேற்கொள்ள வேண்டிய நடவடிக்கைகள் குறித்து தமிழ்நாடு பேரிடர் இடர் குறைப்பு முகமைக்கு (TNDRRA) ஆலோசனை வழங்க, ஒரு நிபுணர் ஆலோசனைக் குழுவை அமைப்பதற்கான முன்மொழிவை கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் / வருவாய் நிர்வாக ஆணையர் அனுப்பியுள்ளார்.
3. வருவாய் நிர்வாக ஆணையர் மற்றும் கூடுதல் தலைமைச் செயலாளரின் மேற்கூறிய முன்மொழிவை அரசு பரிசீலித்தது. தீவிர 'எல் நினோ' நிகழ்வினால் ஏற்படக்கூடிய தாக்கங்களை அறிவியல் பூர்வமாக கண்காணிக்கவும் மதிப்பிடவும், அத்துடன் தகுந்த முன்னெச்சரிக்கை மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளவும் வேண்டியதன் அவசியத்தைக் கருத்தில் கொண்டு, 'பேரிடர் மேலாண்மைச் சட்டம், 2005'-இன் பிரிவு 17(1)-ன் கீழ், காலநிலை மாற்றம், பேரிடர் மேலாண்மை, சுற்றுச்சூழல், கடலோர வள மேலாண்மை, நகர்ப்புற உள்கட்டமைப்பு போன்ற துறைகளில் சிறப்பு அனுபவம் வாய்ந்த நிபுணர்களைக் கொண்ட ஒரு நிபுணர் ஆலோசனைக் குழுவை அரசு இதன் மூலம் பின்வருமாறு அமைக்கிறது:-
4. நிபுணர் ஆலோசனைக் குழுவின் செயல்பாட்டு வரம்புகள் பின்வருமாறு இருக்க வேண்டும் என்றும் அரசு இதன் மூலம் ஆணையிடுகிறது:-
i. இக்குழு மழைப்பொழிவு மற்றும் வறட்சி நிலவரத்தைக் கண்காணித்து, பாதிப்புக்குள்ளாகக்கூடிய பகுதிகளை அடையாளம் காணுதல் மற்றும் 'தமிழ்நாடு பேரிடர் அபாயக் குறைப்பு முகமை'யில் (TNDRRA) முன்கூட்டியே எச்சரிக்கும் அமைப்புகள் (Early Warning Systems) குறித்த ஆலோசனைகளை வழங்குதல் ஆகிய பணிகளை மேற்கொள்ளும்.
ii. எந்தவொரு பேரிடரையும் எதிர்கொள்ளும் வகையில் உரிய நேரத்தில் போதுமான தயார்நிலையை உறுதிசெய்ய, பாதிப்புக்குள்ளாகக்கூடிய பகுதிகளில் வறட்சி மற்றும் வெள்ளத் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து இக்குழு ஆலோசனை வழங்கும்.
iii. இக்குழு 2026-27 மற்றும் 2027-28 ஆகிய ஆண்டுகளுக்கான காலகட்டத்தில் 'தமிழ்நாடு பேரிடர் அபாயக் குறைப்பு முகமை'யில் (TNDRRA) செயல்படும்.
iv. இக்குழுவிற்கு எவ்விதக் கூட்டக் கட்டணமோ (sitting fees) அல்லது பயணப்படி / அகவிலைப்படியோ (TA/DA) வழங்கப்பட வேண்டியதில்லை.
v. கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் / வருவாய் நிர்வாக ஆணையர் ஆகியோரின் முன்மொழிவின் அடிப்படையில், எதிர்காலத்தில் இக்குழுவிற்கு கூட்டக் கட்டணம் அல்லது பயணப்படி/அகவிலைப்படி வழங்குவது குறித்து பரிசீலிக்கப்படலாம்.
இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
வறட்சி, வெள்ளத்தடுப்பு என எல்லாவற்றையும் முன்கூட்டியே கண்காணித்து முன்னெச்சரிக்கைகளை எடுக்க தமிழ்நாடு அரசுக்கு இந்த குழு உதவு புரியும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
மக்களுக்கு, வானிலை குறித்த தகவல்களை மிக எளிய முறையில் அளித்து பல்வேறு விவரங்களையும் விளக்கி வந்த தமிழ்நாடு வெதர்மேன் என்று அறியப்படும் பிரதீப் ஜான் இந்த குழுவில் இடம்பிடித்துள்ளார்.