அரசுப் பள்ளி குடிநீர்த் தொட்டியில் மனிதக் கழிவு கலக்கப்பட்டதாக புகார்: கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் - டிடிவி தினகரன்

சென்னை,
அரசுப்பள்ளி குடிநீர்த் தொட்டியில் மனிதக் கழிவு கலக்கப்பட்டதாக எழுந்துள்ள புகார் குறித்து விரிவான விசாரணை நடத்தி கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று அமமுக பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன் தெரிவித்துள்ளார். இதுதொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவித்திருப்பதாவது:-
திண்டுக்கல் மாவட்டம், ஒட்டன்சத்திரம் வட்டத்திற்கு உட்பட்ட மானூர் கிராமத்தில் செயல்பட்டு வரும் ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப்பள்ளியில் பயிலும் மாணவ, மாணவியர்கள் பயன்படுத்தும் குடிநீர்த் தொட்டிக்குள் மனிதக் கழிவு கலக்கப்பட்டிருப்பதாக ஊடகங்களில் செய்திகள் வெளியாகியுள்ளன.
மாணவ, மாணவியர்கள் நாள்தோறும் அருந்தும் குடிநீரில் மனிதக் கழிவு கலக்கப்பட்டிருப்பது கண்டறியப்பட்டவுடன், அது குறித்து புகார் அளித்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டிய பள்ளி நிர்வாகமே, அவ்விவகாரத்தை இரண்டு நாட்களாக மூடி மறைக்க முயன்றிருப்பதன் பின்னணியில் ஏதேனும் சதி இருக்கிறதா? அல்லது குற்றவாளிகளை காப்பாற்றுவதற்காக இவ்விவகாரம் மூடி மறைக்கப்பட்டதா? என்ற சந்தேகம் பெற்றோர்கள் மற்றும் ஊர்மக்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது.
மானூர் தொடக்கப்பள்ளி உட்பட, தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் கிராமப்புறங்களில் செயல்பட்டு வரும் அரசுப் பள்ளிகளில் சுற்றுச்சுவர் கட்டப்படாமல் இருப்பதால், சமூக விரோதச் செயல்களின் கூடாரமாக அரசுப்பள்ளிகள் மாறிவருவதோடு, அப்பள்ளிகளில் பயிலும் மாணவ, மாணவியர்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யத் தவறிய பள்ளிக்கல்வித்துறையின் அலட்சியமே இதுபோன்ற இழிச் செயல்களுக்கு வழிவகுப்பதாகவும் குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.
எனவே, அரசுப்பள்ளி குடிநீர்த் தொட்டியில் மனிதக் கழிவு கலக்கப்பட்டிருப்பதாக எழுந்துள்ள புகார் மீது விசாரணை நடத்த உத்தரவிட்டுள்ள பள்ளிக்கல்வித்துறை, இச்சம்பவம் குறித்து காவல்துறையின் உதவியுடன் விரிவான விசாரணை நடத்தி, இழிச் செயலில் ஈடுபட்டவர்கள் மட்டுமல்லாது, அலட்சியமாகச் செயல்பட்ட அதிகாரிகள் மீதும் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என இந்நேரத்தில் வலியுறுத்துகிறேன். இவ்வாறு அதில் தெரிவித்துள்ளார்.