வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தப் பணி குறித்த அனைத்துக் கட்சி கூட்டம்: தவெக, திமுக கூட்டணிக் கட்சிகள் வெளிநடப்பு

சென்னை,
வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தப் பணி குறித்த அனைத்துக் கட்சி கூட்டம் தலைமைச்செயலகத்தில் இன்று நடைபெற்றது.
தமிழகத்தில் 1.1.2027 தேதியை தகுதியேற்படுத்தும் நாளாகக் கொண்டு, வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு சுருக்கமுறை திருத்தப் பணிகள் தொடங்கப்பட உள்ளன. இதன்படி, நவம்பர் 2-ந்தேதி வாக்குச்சாவடிகள் மறுசீரமைக்கப்பட்டு, நவம்பர் 12-ந்தேதி ஒருங்கிணைந்த வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் வெளியிடப்படும்.
டிசம்பர் 11-ந்தேதி வரை வாக்காளர்கள் பெயர் சேர்த்தல், நீக்கல் மற்றும் திருத்தங்களுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம். இந்த விண்ணப்பங்கள் டிசம்பர் 28-க்குள் பரிசீலிக்கப்பட்டு, அடுத்த ஆண்டு ஜனவரி 4-ந்தேதி இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் வெளியிடப்படும்.
அலுவலக வேலைநாட்களில் வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலர், வாக்காளர் பதிவு அலுவலர், உதவி வாக்காளர் பதிவு அலுவலர் ஆகியோரின் அலுவலங்களில் விண்ணப்பங்களை அளிக்கலாம். வார இறுதி நாட்களில் நடக்கும் சிறப்பு முகாம்களிலும் பொதுமக்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். பெயர் சேர்க்க முகவரி மற்றும் வயதுச் சான்றுகள் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும்.
இப்பணிகள் குறித்து ஆலோசிக்க சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில், தலைமை தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்நாயக் தலைமையில் இன்று அனைத்துக் கட்சி கூட்டம் நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தில் த.வெ.க., தி.மு.க., அ.தி.மு.க. உள்ளிட்ட 7 மாநில கட்சிகள் மற்றும் பா.ஜ.க., காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட 6 தேசிய கட்சிகளுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டிருந்தது.
இந்த நிலையில் தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ்குமார் பதவி விலக வலியுறுத்தும் விதமாக ஆளுங்கட்சியான தவெக அனைத்துக் கட்சி கூட்டத்தில் இருந்து வெளிநடப்பு செய்துள்ளது. மேலும், கூட்டத்திலிருந்து காங்கிரஸ், விசிக, இடதுசாரிகள் உள்ளிட்ட தவெக கூட்டணி மற்றும் ஆதரவுக் கட்சிகளும் வெளிநடப்பு செய்தன.
இதனைத் தொடர்ந்து திமுக மற்றும் அதன் கூட்டணி கட்சிகள், நாம் தமிழர் கட்சி, ஆம் ஆத்மி ஆகிய கட்சிகளும் அனைத்துக் கட்சி கூட்டத்தில் இருந்து வெளிநடப்பு செய்தன.