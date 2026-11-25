சென்னை,
தமிழ்நாட்டில் உள்ள அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் பயிலும் மாணவர்களுக்கு விலையில்லா புத்தக பை வழங்கும் திட்டத்தைத் அரசு செயல்படுத்தி வருகிறது. இந்த நிலையில், 2026-27, 2027-28-ம் கல்வியாண்டில் பள்ளி மாணவர்களுக்கு வழங்குவதற்காக ரூ.103.81 கோடி மதிப்பீட்டில் 55,93,170 (55.93 லட்சம்) புத்தகப் பைகளை கொள்முதல் செய்ய தமிழக அரசு டெண்டர் கோரியுள்ளது.
10 முதல் 20 கிலோ வரை எடை தாங்கும் திறனை கண்டறிய பைகளை ஒரு மணி நேரம் தொங்கவிட்டு தரம் சோதிக்கப்படும் என்றும் 6 மாதம் உத்தரவாதம் அளிக்கப்படும் நிலையில், பழுதடைந்தால் புதிய பைகள் மாற்றித்தர வேண்டும் என்று டெண்டரில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
3 ஆண்டுகள் புத்தகப் பை தயாரிப்பில் அனுபவம் உள்ள பதிவு செய்யப்பட்ட நிறுவனங்கள் டெண்டரில் பங்கேற்கலாம் என்றும் நீல நிறத்தில் வடிவமைக்கப்படவுள்ள பைகளின் உட்புறத்தில் பள்ளிக்கல்வித் துறை இலச்சினை இடம்பெற வேண்டும் என்று தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது.