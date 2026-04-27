தஞ்சை பெரிய கோவில் சித்திரை பெருவிழா தேரோட்டம் கோலாகலம்: ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் பங்கேற்பு

தஞ்சை,
தஞ்சை பெரியகோவில் தமிழர்களின் கட்டிடக்கலைக்கும், சிற்பக்கலைக்கும் எடுத்துக்காட்டாக திகழ்வதோடு, உலக பாரம்பரிய சின்னமாகவும் விளங்கி வருகிறது. தஞ்சை பெரியகோவிலில் நடைபெறும் விழாக்களில் சித்திரை திருவிழா வெகுவிமரி சையாக நடைபெறும். இந்த விழா 15 நாட்கள் நடைபெறும்.
அதன்படி, இந்த ஆண்டிற்கான சித்திரை திருவிழா கடந்த 13-ந் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது. தொடர்ந்து விழா நாட்களில் பல்லக்கிலும், சிம்மம், மேஷம், வெள்ளி மயில், சந்திர பிரபை, முத்துப்பல்லக்கு, பூதம், வெள்ளி யானை உள்பட பல்வேறு வாகனங்களிலும் சுவாமி புறப்பாடு நடைபெற்று வருகின்றன. மேலும் தினமும் மாலை 6 மணி முதல் இரவு 9 மணி வரை கலைநிகழ்ச்சிகள் நடக்கின்றன.
விழாவின் பிரதான நிகழ்ச்சியான தேரோட்டம் இன்று கோலாகலமாக தொடங்கியது. இதையொட்டி அதிகாலை 5 மணிக்கு தியாகராஜர், ஸ்கந்தர், கமலாம்பாள் புறப்பாடும், முத்துமணி அலங்கார சப்பரத்தில் பஞ்சமூர்த்திகள் புறப்பாடும் நடைபெற்றது. அதன்பின்னர் தேரில் தியாகராஜர், கமலாம்பாள் எழுந்தருளினர். தொடர்ந்து 6.30 மணிக்குள் திருத்தேர் வடம் பிடிக்கப்பட்டது.
திருமுறைகளை பாடி, சிவ கோஷத்துடன் தாரை தப்பட்டை, நாதஸ்வர இசையுடன் பாரம்பரிய இசை முழங்க ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் தேரை வடம் பிடித்து இழுத்து வருகின்றனர். பக்தர்கள் வசதிக்காகவும், தேரில் வரும் சுவா மிக்கு தேங்காய், பழம் படைப்பதற்காகவும் மேல வீதியில் சந்து மாரியம்மன் கோவில், கொங்கணேஸ்வரர் கோவில், மூலை ஆஞ்சநேயர் கோவில், வடக்கு வீதியில் பிள்ளையார் கோவில், ரத்தினபுரீஸ்வரர் கோவில், குருகுல சஞ்சீவி கோவில், கீழ வீதியில் கொடிமரத்து மூலை, விட்டோபா கோவில், மணிகர்ணிகேஸ்வரர் கோவில், வரதராஜ பெருமாள் கோவில், தெற்கு வீதியில் கலியுக வெங்கடேச பெருமாள் கோவில், கனரா வங்கி பிள்ளையார் கோவில், காசி விஸ்வநா தர் கோவில், காளியம்மன் கோவில் ஆகிய 14 இடங்களில் தேர் நின்று செல்லும்.
மேல வீதியில் உள்ள தேரடியில் இருந்து புறப்பட்டம் தேர் மேல வீதி, வடக்கு வீதி,கீழ வீதி, தெற்கு வீதி வழியாக நிலையை சென்று சேரும். மாலையில் தேர் மண்டபத்தில் இருந்து தியாகராஜர், கமலாம்பாள் புறப்பட்டு, கோவிலை சென்றடையும் நிகழ்ச்சி நடைபெறவுள்ளது. தேரோட்டத்தை காண திருவாரூர், நாகை, புதுக்கோட்டை, அரியலூர் உள்ளிட்ட தமிழகம் முழுவதும் இருந்தும் ஏராளமான பக்தர்கள் வருகை தந்துள்ளனர்.
பெரிய கோயில் சித்திரை தேரோட்டத்தை முன்னிட்டு இன்று தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் கல்வி நிறுவனங்களுக்கும், அரசு அலுவலகங்களுக்கும் உள்ளூர் விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது.