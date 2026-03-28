தமிழக செய்திகள்

சேப்பாக்கம் தொகுதியில் 2-வது முறையாக போட்டியிடும் வாய்ப்பை வழங்கிய தலைவருக்கு நன்றி - உதயநிதி ஸ்டாலின்

வருகிற சட்டசபை தேர்தலில் உதயநிதி ஸ்டாலின் சேப்பாக்கம் - திருவல்லிக்கேணி தொகுதியில் 2-வது முறையாக போட்டியிட உள்ளார்.
Published on

சென்னை,

தமிழக சட்டசபை தேர்தல் அடுத்த மாதம் 23-ம் தேதி நடைபெற உள்ளது. இந்த தேர்தலில் திமுக கூட்டணி, அதிமுக கூட்டணி, தவெக, நாம் தமிழர் கட்சி என 4 முனை போட்டி நிலவுகிறது. திமுக கூட்டணியில் 70 தொகுதிகள் கூட்டணி கட்சிகளுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், 164 தொகுதிகளில் திமுக நேரடியாக போட்டியிடுகிறது.

இந்த நிலையில் திமுக சார்பில் போட்டியிடும் 164 வேட்பாளர்களின் பட்டியலை திமுக தலைவரும், முதல்-அமைச்சருமான மு.க.ஸ்டாலின் இன்று வெளியிட்டார். துணை முதல்-அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் சேப்பாக்கம் - திருவல்லிக்கேணி தொகுதியில் 2-வது முறையாக போட்டியிட உள்ளார். இந்த நிலையில் இந்த வாய்ப்பை வழங்கிய கழகத் தலைவரும், முதல்-அமைச்சருமான மு.க.ஸ்டாலினுக்கு நன்றி என்று உதயநிதி ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

இதுதொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், "பெருமைமிகு நம் சேப்பாக்கம் - திருவல்லிக்கேணி தொகுதியில் 2-வது முறையாக போட்டியிடும் வாய்ப்பை வழங்கியுள்ள கழகத்தலைவர் - முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினுக்கும் - தலைமைக்கழகத்துக்கும் என்னுடைய நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

சேப்பாக்கம் - திருவல்லிக்கேணி என்றென்றும் கழகத்தின் கோட்டை என்பதை நிரூபிக்கும் வகையில், நமது கூட்டணி கட்சிகளின் ஒத்துழைப்புடன் - தொகுதி மக்களின் பேராதரவுடன் மாபெரும் வெற்றி பெற்று, அதனை நம் தலைவரின் கரங்களில் ஒப்படைப்போம்! வெல்வோம் ஒன்றாக!" என்று தெரிவித்துள்ளார்.

உதயநிதி ஸ்டாலின்
Udhayanidhi Stalin
Chepauk
சேப்பாக்கம் தொகுதி
திமுக வேட்பாளர்கள்
DMK Candidates

Related Stories

No stories found.
X

Daily Thanthi
www.dailythanthi.com