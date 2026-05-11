விஜய் தலைமையிலான சட்டமன்றத்தில் எம்.எல்.ஏக்களின் சராசரி வயது 56-லிருந்து 51-ஆக குறைவு

சென்னை,
தமிழ்நாட்டில் தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவர் விஜய் தலைமையில் நேற்று கூட்டணி அரசு பதவியேற்றது. இந்த தேர்தலில் வெற்றி பெற்றவர்கள் இன்று சட்டசபையில் எம்.எல்.ஏ.வாக பதவியேற்றனர்.
இந்த நிலையில் முதல்-அமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்தில் எம்.எல்.ஏக்களின் சராசரி வயது 56-லிருந்து 51-ஆக குறைந்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. அதன்படி சட்டமன்றத்தில்,
25-30 வயதிற்குள் உள்ள எம்.எல்.ஏக்களின் எண்ணிக்கை - 7
31-40 வயதிற்குள் உள்ள எம்.எல்.ஏக்களின் எண்ணிக்கை - 42
41-70 வயதிற்குள் உள்ள எம்.எல்.ஏக்களின் எண்ணிக்கை - 166
71-80 வயதிற்குள் உள்ள எம்.எல்.ஏக்களின் எண்ணிக்கை - 19
மேலும் தமிழக சட்டமன்றத்தில் 23 பெண் எம்.எல்.ஏக்கள் இடம்பெற்றுள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.