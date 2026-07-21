தமிழக செய்திகள்

நீட் தேர்வு அறவே கூடாது என்பதுதான் உறுதியான நிலைப்பாடு - தமிழக வெற்றிக் கழகம்

நீட்டை நாங்களே நீக்குவோம் என்று ஏமாற்றும் மோசடி அரசியல் வேலையில் த.வெ.க. ஒருபோதும் ஈடுபடாது என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
நீட் தேர்வு அறவே கூடாது என்பதுதான் உறுதியான நிலைப்பாடு - தமிழக வெற்றிக் கழகம்
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சென்னை,

தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் அதன் எக்ஸ் வலைதளத்தில் கூறியிருப்பதாவது:-

நீட் தேர்வுக் குளறுபடிகளை மட்டும் எதிர்க்கவில்லை. நீட் தேர்வு என்பது அறவே கூடாது என்பதுதான் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் சமரசமற்ற, உறுதியான நிலைப்பாடு. ஓட்டுக்காக நீட்டை நாங்களே நீக்குவோம் என்று மக்களை ஏமாற்றும் மோசடி அரசியல் வேலையில் த.வெ.க. ஒருபோதும் ஈடுபடாது.

கல்வியை மாநிலப் பட்டியலுக்கு மாற்ற வேண்டும். ஒருவேளை, அதில் ஏதேனும் சட்ட நடைமுறைச் சிக்கல்கள் இருக்குமெனில், அவற்றை நிவர்த்தி செய்யும் வரை, இடைக்காலத் தீர்வாக, Special Concurrent list உருவாக்கி, அதன் மூலம் மாநில அரசுகளுக்கு அதிகாரம் வழங்க வேண்டும்.

வெற்றித் தலைவர்அதன் வாயிலாகக் கல்வி மற்றும் மருத்துவக் கல்வி உள்ளிட்ட விஷயங்களில் மாநிலங்களுக்கு முழு அதிகாரம் கிடைக்க வழிவகை செய்யப்பட வேண்டும். இதுதான் நிரந்தரத் தீர்வு மற்றும் இடைக்காலத் தீர்வு நோக்கிய நம்முடைய பார்வை. இதை நம் வெற்றித் தலைவர் அவர்கள் ஏற்கனவே வலியுறுத்தி இருக்கிறார்.

அரசியல் மோசடி வரலாறு

இதை மீறியும், தொடர்ந்து அவதூறு பரப்பினால், அவதூறு கழகத்தின் பழைய அரசியல் மோசடி வரலாறுகளை உலகமே தோண்டி எடுத்து அம்பலப்படுத்தும் சூழல் உருவாகும். அது அவதூறு கழக அரசியலுக்கு முடிவுரை எழுதுவதாகவும் அமையும் என்பதை சம்பந்தப்பட்டவர்கள் மறந்துவிட வேண்டாம்.

இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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