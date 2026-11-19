தூத்துக்குடி மாவட்டம் விளாத்திக்குளத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த திமுக எம்.எல்.ஏ மார்க்கண்டேயன் பேசியதாவது:-விஜய்க்கு ஏன் அரோகரா போட வேண்டும்? திருச்செந்தூரில் கந்த சஷ்டி சூரசம்ஹாரம் போது, முதல்வருக்கு அரோகரா என்று கூறுகின்றனர். முதல்வருக்கு அரோகரா போட வேண்டிய அவசியம் என்ன? இவர்களுக்கு அரோகரா பற்றி தெரியுமா? முதலில்.. துணிகளைச் சலவை செய்வதற்கு மூட்டையாக எடுத்துச் செல்லும்போதும், பல்லக்கு தூக்கிச் செல்லும்போதும், ஏலேலோ என்று கூறுவதற்குப் பதிலாக அரோகரா என்று கூறுங்கள்.. நமது சுமைகளை சிவபெருமான் தீர்த்து வைப்பார் என்று திருஞானசம்பந்தர் கூறினார். முதல்வருக்கும், அறநிலையத்துறை அமைச்சருக்கும் என்ன அரோகரா தேவை இருக்கிறது?
ஆய்வாளருக்கு ஒரு நீதி! எம்.எல்.ஏவுக்குஒரு நீதியா? கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட ஆட்சியருக்கு தவெக எம்.எல்.ஏ., பாலியல் வன்கொடுமை தொடர்பாக ஒரு மெசேஜ் அனுப்பியிருக்கிறார். இதுவரை அவர் மீது எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. ஆனால் இதே தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஆத்தூரில் காவல் ஆய்வாளர், காவலர் ஒருவருக்கு மெசேஜ் அனுப்பியதாக நிரந்தர பணி நீக்கம் செய்யப்பட்டு இருக்கிறார். காவல்துறையில் இருக்கக்கூடிய ஆய்வாளருக்கு ஒரு நீதி! கள்ளக்குறிச்சி எம்.எல்.ஏவுக்குஒரு நீதியா?
அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா சொன்ன மாதிரி புரட்சி வரும். நீங்கள் இன்னும் மூன்று ஆண்டு காலம் ஆட்சியில் இருந்தால் மக்கள் பின்னங்கால் பிடரியில் அடித்து ஓடுகிற அளவிற்கு பெரிய புரட்சி வரும். ராஜபக்சேவை ஓடவிட்ட மாதிரி ஜோசப் விஜய்யை மக்கள் ஓடவிடுவார்கள். எட்டயபுரம் பகுதியில் பட்டாசு ஆலைக்கு அனுமதி கொடுத்தால் மிகப்பெரிய அளவில் போராட்டம் நடத்துவோம். மாவட்ட ஆட்சியர் நிறுத்தி வைத்ததை கையூட்டுப் பெற்றுக்கொண்டு அனுமதி கொடுத்தால் கண்டிக்கத்தக்கது. பட்டாசு ஆலைக்கு அனுமதி கொடுக்க வேண்டும் என்று அமைச்சர் கட்டாயப்படுத்தினால், அமைச்சரை கட்டாயமாக விரட்டியடிப்போம்" என்று கூறினார்.