தமிழக செய்திகள்

‘சமூகநீதியின் முன்னோடி இரட்டைமலை சீனிவாசன்' - முதல்-அமைச்சர் விஜய் புகழாரம்

அவரது உயரிய இலட்சியங்களைப் போற்றியும் பின்பற்றியும், சமத்துவமும் மனிதநேயமும் நிறைந்த தமிழ்நாட்டை உருவாக்கிடுவோம்.
முதல்-அமைச்சர் விஜய் புகழாரம்
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சென்னை,

தமிழ்நாடு முதல்-அமைச்சர் விஜய், எக்ஸ் தளத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில் தெரிவித்திருப்பதாவது:-

மரியாதை

சமூகநீதியின் முன்னோடியாகவும், ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் உரிமைக் குரலாகவும் திகழ்ந்த திவான் பகதூர் திராவிடமணி இரட்டைமலை சீனிவாசன், பிறந்தநாளில் அவருக்கு எனது மரியாதையையும் புகழ் வணக்கத்தையும் செலுத்துகிறேன்.

கல்வி, சுயமரியாதை, சமத்துவம் மற்றும் சமூக நீதிக்காக அவர் ஏற்றிய ஒளிவிளக்கு, தலைமுறைகளைக் கடந்து நம்மை வழிநடத்தும் நிலையான பேரொளியாகத் திகழ்கிறது.

அவரது உயரிய இலட்சியங்களைப் போற்றியும் பின்பற்றியும், சமத்துவமும் மனிதநேயமும் நிறைந்த தமிழ்நாட்டை உருவாக்கிடுவோம். இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சென்னை
புகழாரம்
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முதல்-அமைச்சர் விஜய்
Tamil Nadu Chief Minister Vijay
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Daily Thanthi
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