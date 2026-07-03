தமிழக செய்திகள்

கவர்னர் வருகையை விட வைகை ஆற்றின் சீரமைப்பே முக்கியம் - தமிழிசை சவுந்தரராஜன்

உண்மையான பிரச்சினை நமது ஆறுகளின் மாசடைந்த நிலைதான் என தமிழிசை சவுந்தரராஜன் கூறியுள்ளார்.
தமிழிசை சவுந்தரராஜன்
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சென்னை,

தமிழக பாஜக முன்னாள் தலைவர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் தனதி எக்ஸ் தள பதிவில் கூறி இருப்பதாவது:-

வைகை ஆற்றைச் சுத்தம் செய்வதில் கவனம் செலுத்துவதற்குப் பதிலாக, உதயநிதி ஸ்டாலின், நிர்மல் குமார், மற்றும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சு. வெங்கடேசன் போன்ற தலைவர்கள், ஒரு உண்மையான பொதுப் பிரச்சினையை முன்னிலைப்படுத்தியதற்காக கவர்னரைத் தாக்கத் தேர்ந்தெடுத்திருப்பது துரதிர்ஷ்டவசமானது. மாநில அரசு நடவடிக்கை எடுக்கத் தவறினால், லோக் பவன் முயற்சிகளுக்கு ஆதரவளிக்க முன் வரும் என்று தமிழக கவர்னர் சரியாகவே கூறினார். அந்தச் செய்தி பொது நலனைப் பற்றியது, அரசியலைப் பற்றியது அல்ல.

ஆறுகள் மாசடைந்துள்ளன

"கூவம் ஆற்றுக்கு கவர்னர் ஏன் அதை செய்யவில்லை?" என்று சு. வெங்கடேசன் கேட்பதைக் கேட்பது குறிப்பாக ஆச்சரியமாக இருக்கிறது. பல ஆண்டுகளாக ஆட்சியில் இருக்கும் அரசாங்கங்களின் கூட்டணிக் கட்சியாக, கூவம் மற்றும் வைகை ஆகிய இரண்டு ஆறுகளும் ஏன் இவ்வளவு காலமாக மாசடைந்துள்ளன என்பது குறித்து அவர் முதலில் சுயபரிசோதனை செய்ய வேண்டும்.

உண்மையான பிரச்சினை கவர்னரின் வருகை அல்ல. உண்மையான பிரச்சினை நமது ஆறுகளின் மாசடைந்த நிலைதான். தமிழகத்திற்கு நடவடிக்கை தேவை, அரசியல் திசைதிருப்பல் அல்ல.

இவ்வாறு அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

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கவர்னர் அர்லேகர்
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Daily Thanthi
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