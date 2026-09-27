தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டம் கட்டுப்படுத்தப்படாமல், விரிவுபடுத்தப்பட வேண்டும் - கார்த்தி சிதம்பரம்

சென்னை,
பின்வாங்கல்கள் வெளிப்படையான நிர்வாகத்திற்கு உகந்தவை அல்ல என்றும், தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டம் கட்டுப்படுத்தப்படாமல், விரிவுபடுத்தப்பட வேண்டும் என்றும் காங்கிரஸ் எம்.பி. கார்த்தி சிதம்பரம் தெரிவித்துள்ளார்.
இதுதொடர்பாக அவர் தனது எக்ஸ் வலைதளத்தில் கூறியிருப்பதாவது:-
தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டத்திலிருந்து பொது (சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கு) துறைக்கு விலக்கு அளிக்கும் தவெக அரசின் நடவடிக்கை ஒரு நல்ல முன்னுதாரணத்தை ஏற்படுத்தவில்லை. தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டம் என்பது, இந்தியா முழுவதும் ஜனநாயகப் பொறுப்புடைமையை வலுப்படுத்தும் நோக்கில், காங்கிரஸ் தலைமையிலான ஐக்கிய முற்போக்குக் கூட்டணி அரசால் கொண்டுவரப்பட்ட ஒரு வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க முடிவு என்பதை நினைவுகூர வேண்டியது அவசியம்.
காவல்துறை துப்பாக்கிச் சூடு, காவலில் மரணங்கள், சித்திரவதை, மற்றும் விசாரணைக் கைதிகளின் மரணங்கள் குறித்த விசாரணை அறிக்கைகளை ஆய்வு செய்தல், பாதுகாப்பு தொடர்பான தடுப்புக் காவல் வழக்குகள், மத மற்றும் சாதி மோதல் அறிக்கைகள், அரசியல் ரீதியாக உணர்திறன் வாய்ந்த வழக்குகளைத் திரும்பப் பெறுவதற்கான கோரிக்கைகள், மற்றும் அவதூறான கட்டுரைகள், செய்திகள், மற்றும் பேச்சுகளுக்கு எதிராக வழக்குத் தொடர அனுமதிப்பது தொடர்பான விஷயங்கள் போன்ற முக்கிய விடயங்களை சட்டம் மற்றும் ஒழுங்குத்துறை கையாளுகிறது. இந்த முக்கியத் தகவல்கள் தற்போது பொதுமக்களிடமிருந்து மறைக்கப்படுகின்றன.
இத்தகைய பின்வாங்கல்கள் வெளிப்படையான நிர்வாகத்திற்கு உகந்தவை அல்ல. தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டம் கட்டுப்படுத்தப்படாமல், விரிவுபடுத்தப்பட வேண்டும்.
இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.